Коронавирус
Чемпионат-РостовВ «Сочи» 9 случаев заражения, играть молодёжным составом не стали
Напомним, в первый после возобновления тур Сочи отказались переносить игру, сославшись на отсутствие резервных дней в календаре. Тот матч Ростов сыграл молодёжным составом и проиграл 1:10.
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Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуации с 9 заболевшими коронавирусом игроками команды накануне матча с «Тамбовом». Сегодняшнюю встречу 29-го тура Тинькофф РПЛ отменили.Спорт-Экспрессвчера в 09:18
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Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»
Спорт-Экспрессвчера в 09:18
Главный тренер «Сочи» предложил перенести матч с «Тамбовом» на резервную дату
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