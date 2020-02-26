В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.

с чего всё началось

Вертолет МЧС России в Сочи приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море во время шторма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи

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