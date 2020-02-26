Происшествия

РБКРБКВертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи

Вертолет МЧС России в Сочи приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море во время шторма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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с чего всё началось

Очевидец об унесенных в Черное море детях: Волны поднялись за секунду

В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.
РЕН ТВвчера в 13:58

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Более 200 человек, катер и вертолёт МЧС ищут детей, которых унесло в море в Сочи

Интерфакс01:35

Следователи установили личности унесенных течением в море подростков в Сочи

ТАСС01:48

Более 200 человек в Сочи ищут пропавших в море детей

Россия.Кубань00:38

СК: в море в Сочи волной смыло двух 14-летних мальчиков

Кубань 2401:36

К поиску пропавших в море в Сочи детей привлекли беспилотник

РИА Новости02:57

В Сочи к поискам унесенных в море во время шторма двух школьников подключат беспилотник

Кубанские новости02:39

Видео: волны унесли двоих мальчиков в открытое море в Сочи

РЕН ТВвчера в 13:28
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Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в нежелании устанавливать перемирие в Сирии

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия вместе с Тегераном и Дамаском тормозит процесс установления перемирия в Сирии.
Профиль вчера в 10:56
Происшествия

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство

Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 02:51
Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
РБК 01:26
Авто

Компания Kia презентует новый логотип в октябре

Как сообщает Thekoreancarblog, официальная презентация нового логотипа KIA состоится на встрече руководства компании с Ассоциацией автожурналистов Южной Кореи в октябре текущего года.
Тарантас Ньюс вчера в 10:45
Политика

Путин заявил о сокращении тюремного населения России в два раза

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 01:59
Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 24 февраля в 07:40
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru вчера в 14:03
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru вчера в 15:56
Общество

Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
РБК 01:00
Технологии

Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad

В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Экономика сегодня 00:50
Финансы

Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
ТАСС вчера в 02:12
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM вчера в 13:19
Экономика

«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
РИА Новости 02:39
Экономика

В Омске выросло количество миллионеров

Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
Российская газета 00:53
Здоровье

Названа опасность жары для размножения людей

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) назвали новую опасность региональных волн жары для здоровья новорожденных детей и беременных женщин.
Lenta.ru 02:13
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Общество

Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайских граждан в транспорте

Посольство Китая обратилось с письмом к московским властям, в котором попросило прекратить проверки китайских граждан в столичном общественном транспорте.
Дождь 01:13
Культура

Певица Граймс рассказала о своей роли киборга в Cyberpunk 2077

Игра выйдет уже в сентябре этого года. Певица Граймс рассказала о своем персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) в видеоигре Cyberpunk 2077.
Piter.tv вчера в 04:12
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru 24 февраля в 02:30
Политика

Путин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.
Мой Брянск 02:42
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor вчера в 02:02
Общество

В Челябинское УФАС поступила жалоба на аукцион по строительству школы

Заказчиком аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство школы в микрорайоне №1 Академ Риверсайд, Северо-Западного планировочного района Калининского района Челябинска» является Управление муниципальных закупок Администрации Челябинска.
Уральский меридиан 02:21
Гаджеты

Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире

Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире, и это, по мнению известного инвестора, компания Apple.
ToDay News Ufa вчера в 01:34
Общество

В Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании

В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
РБК 00:01
Футбол

«Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной»

Итальянский футбольный клуб "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной" в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Москва 24 вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 24 февраля в 09:10
Общество

Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии

Гражданам, которые не смогли накопить на пенсию, поможет гарантированная пенсионная программа.
ФедералПресс вчера в 23:48
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