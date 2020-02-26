Происшествия
РБКВертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи
Вертолет МЧС России в Сочи приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море во время шторма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читать в источнике
Оценить276
с чего всё началось
В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.РЕН ТВвчера в 13:58
Подробнее о событии
Показать все источники
В Сочи к поискам унесенных в море во время шторма двух школьников подключат беспилотник
Кубанские новости02:39
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в нежелании устанавливать перемирие в Сирии
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия вместе с Тегераном и Дамаском тормозит процесс установления перемирия в Сирии.
Происшествия
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство
Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Авто
Компания Kia презентует новый логотип в октябре
Как сообщает Thekoreancarblog, официальная презентация нового логотипа KIA состоится на встрече руководства компании с Ассоциацией автожурналистов Южной Кореи в октябре текущего года.
Политика
Путин заявил о сокращении тюремного населения России в два раза
C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Технологии
Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad
В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Экономика
«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива
Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
Экономика
В Омске выросло количество миллионеров
Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
Здоровье
Названа опасность жары для размножения людей
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) назвали новую опасность региональных волн жары для здоровья новорожденных детей и беременных женщин.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Общество
Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайских граждан в транспорте
Посольство Китая обратилось с письмом к московским властям, в котором попросило прекратить проверки китайских граждан в столичном общественном транспорте.
Культура
Певица Граймс рассказала о своей роли киборга в Cyberpunk 2077
Игра выйдет уже в сентябре этого года. Певица Граймс рассказала о своем персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) в видеоигре Cyberpunk 2077.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Политика
Путин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
В Челябинское УФАС поступила жалоба на аукцион по строительству школы
Заказчиком аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство школы в микрорайоне №1 Академ Риверсайд, Северо-Западного планировочного района Калининского района Челябинска» является Управление муниципальных закупок Администрации Челябинска.
Гаджеты
Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире, и это, по мнению известного инвестора, компания Apple.
Общество
В Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании
В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.
Общество
Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
Футбол
«Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной»
Итальянский футбольный клуб "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной" в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Общество
Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии
Гражданам, которые не смогли накопить на пенсию, поможет гарантированная пенсионная программа.