Общество

Кубань 24Кубань 24В Сочи из-за сильного ветра не могут приземлиться несколько самолетов

Рейсы из Москвы и Новосибирска 7 февраля не могут приземлиться в аэропорту курорта. Несколько рейсов ожидают посадки при условии уменьшении ветра. Службы международного аэропорта Сочи приведены в режим повышенной готовности к обслуживанию воздушных судов.
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Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, один рейс из столицы направлен на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.
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