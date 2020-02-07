Общество
Кубань 24В Сочи из-за сильного ветра не могут приземлиться несколько самолетов
Рейсы из Москвы и Новосибирска 7 февраля не могут приземлиться в аэропорту курорта. Несколько рейсов ожидают посадки при условии уменьшении ветра. Службы международного аэропорта Сочи приведены в режим повышенной готовности к обслуживанию воздушных судов.
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Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, один рейс из столицы направлен на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.РИА Новости06:05
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Аэропорт Сочи начал принимать и отправлять самолеты после задержки из-за непогоды
Кубанские новости06:54
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