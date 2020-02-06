Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Главы государств должны обсудить сотрудничество двух государств, в том числе и интеграционные процессы.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

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