Коронавирус
ИнтерфаксТуристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
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Экономика
Банки сообщили о закрытии вкладов россиянами
Российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Космос
К Земле движется астероид размером с половину Эвереста
Космос
Межзвёздная комета Борисова распадается на части
Армия и оружие
Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей
Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Авто
Названы секретные функции авто, о которых не знают многие водители
Эксперты портала SpeedMe составили список опций автомобилей, о которых могут не знать их владельцы.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Общество
В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Игры
Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше
Армия и оружие
Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Политика
Поляки оценили российскую помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
Авто
В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом
228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
Общество
Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе
Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.
Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
Спорт
Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года
Как сообщает The New York Times, организаторы рассчитывают, что церемония открытия Игр должна пройти 23 июля.
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 156 человек
Число заболевших коронавирусом на Украине за ночь выросло со 145 до 156, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Гаджеты
Квартальный отчёт Micron показал, кто заработает на самоизоляции
Источник изображения: Micron Technology Квартал Micron завершил с $4,8 млрд выручки, что на 18 % меньше итогов аналогичного периода прошлого года.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек
Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Шоу-бизнес
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.