Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксТуристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
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Туроператор вывез из Сочи три самолета туристов, выселенных из отеля

РЕН ТВвчера в 14:18

Сочинские отели начали выселять туристов

ТАССвчера в 08:53

В Сочи из гостиниц начали выселять туристов

КП - Кубаньвчера в 10:52

В Сочи начали выселять туристов из отелей

Lenta.ruвчера в 09:30

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Интерфаксвчера в 12:55

Из сочинской гостиницы начали выселять туристов

СочиСтримвчера в 07:53

Россияне вместо карантина массово поехали отдыхать в Сочи. Но их отправляют обратно

URA.Ruвчера в 04:29
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Экономика

Банки сообщили о закрытии вкладов россиянами

Российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов.
Москва 24 27 марта в 06:08
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока вчера в 06:59
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Межзвёздная комета Борисова распадается на части

Вести.Ru 26 марта в 04:41
Армия и оружие

Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий вчера в 08:56
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Lenta.ru вчера в 16:47
Авто

Названы секретные функции авто, о которых не знают многие водители

Эксперты портала SpeedMe составили список опций автомобилей, о которых могут не знать их владельцы.
РИА Новости вчера в 20:40
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости вчера в 09:21
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

Чемпионат вчера в 06:01
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия вчера в 17:44
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Экспресс газета вчера в 11:05
Политика

Поляки оценили российскую помощь Италии

Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
РИА Новости 27 марта в 19:45
Авто

В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo

Тарантас Ньюс вчера в 23:52
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord вчера в 05:10
Общество

Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе

Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.
Московский Комсомолец вчера в 22:42
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
ToDay News Ufa вчера в 07:31
Спорт

Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года

Как сообщает The New York Times, организаторы рассчитывают, что церемония открытия Игр должна пройти 23 июля.
Советский спорт вчера в 23:10
Здоровье

На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 156 человек

Число заболевших коронавирусом на Украине за ночь выросло со 145 до 156, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 26 марта в 04:13
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Гаджеты

Квартальный отчёт Micron показал, кто заработает на самоизоляции

Источник изображения: Micron Technology Квартал Micron завершил с $4,8 млрд выручки, что на 18 % меньше итогов аналогичного периода прошлого года.
3DNews 25 марта в 23:53
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
РБК вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда вчера в 08:20
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