Политика
ИнтерфаксПесков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что визит Эрдогана важный и, хотя главной темой переговоров двух президентов станет ситуация в Сирии, лидеры уделят также внимание и двусторонней повестке. "Вы знаете, что с Турцией нас объединяет целый комплекс торгово-экономических отношений", - напомнил Песков.
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Мы являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией, поэтому Путину есть, о чем поговорить со своим турецким коллегой.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 09:31
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Экзамен на получение водительских прав усложнят
В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
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Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
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Число заключенных в России достигло исторического минимума
Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
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Стационар дневного пребывания открыли в больнице поселка Маркова Иркутского района.
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Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время подготовка к саммиту в нормандском формате «вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон».
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Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
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Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Происшествия
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
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Политика
США и Япония обсудили вопрос размещения новых ракет средней дальности
Власти Японии провели переговоры с высокопоставленным американским армейским чиновником по вопросу размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе США новых ракет средней дальности, 22 октября со ссылкой на источник сообщает японская газета Asahi Shimbun.
Красная весна 04:54
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
Марианна Вшикова, сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» Ивана Вшикова, обвинила полицию в смерти своего брата.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ведется работа над поступлением в российские вузы через интернет.
Газета.Ru 11:46
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Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании
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Специалисты портала DxOMark протестировали возможности камеры недавно анонсированного смартфона Google Pixel 4. В ходе тестов традиционно снимают и оценивают более 1500 тестовых изображений, а также видео, длительностью более 2 часов.
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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
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Новый источник подтверждает эти предположения, упоминая также и кодовое имя самой приставки нового поколения — Prospero.
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Годовая инфляция в РФ продолжает снижаться, следует из слов главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
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Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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Авто
Автомобили каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
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Джаред Лето хотел помешать съемкам «Джокера»
Американский музыкант и актер Джаред Лето предпринял попытки сорвать съемочный процесс недавно вышедшего фильма «Джокер».
Rostov gazeta вчера в 13:27