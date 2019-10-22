Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПесков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что визит Эрдогана важный и, хотя главной темой переговоров двух президентов станет ситуация в Сирии, лидеры уделят также внимание и двусторонней повестке. "Вы знаете, что с Турцией нас объединяет целый комплекс торгово-экономических отношений", - напомнил Песков.
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Дмитрий Песков
Мы являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией, поэтому Путину есть, о чем поговорить со своим турецким коллегой.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 09:31

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