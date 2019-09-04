Трое приставов и четверо сотрудников полиции, исполняя решение суда, вынесли на матрасе онкологического больного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Они положили мужчину у входа в пансионат, опечатав двери.

с чего всё началось

Собственное жилье семьи снесли в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи, в качестве маневренного им было предоставлено жильё в пансионате «Нептун», где супруги и жили с 2011 года. Сегодня пансионат выставлен на продажу, а супругов из их жилища выселили приставы.

В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу

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