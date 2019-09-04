Общество
REGNUMВ Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу
Собственное жилье семьи снесли в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи, в качестве маневренного им было предоставлено жильё в пансионате «Нептун», где супруги и жили с 2011 года. Сегодня пансионат выставлен на продажу, а супругов из их жилища выселили приставы.
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с чего всё началось
Трое приставов и четверо сотрудников полиции, исполняя решение суда, вынесли на матрасе онкологического больного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Они положили мужчину у входа в пансионат, опечатав двери.Кавказский узелвчера в 20:27
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В Сочи приставы выселили онкологического больного из пансионата на улицу
Кавказский узелвчера в 20:27
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Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между водителями двух автомобилей произошел около Головинского кладбища на севере Москвы.
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В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией
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Газета.Ru вчера в 10:47
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При выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов.
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Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
В список не попали полузащитник Эмре Джан, нападающий Марио Манджукич, а также защитник Джорджо Кьеллини, который выбыл из строя на шесть месяцев из-за травмы колена.
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Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
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Политика
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Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.
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Избирательная система готова к выборам 8 сентября, заявила Памфилова
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РИА Новости 06:34