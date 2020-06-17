Коронавирус
Евро-футбол.ру«Ростов» может сыграть с «Сочи» 19 июля
Из-за шести положительных тестов на коронавирус среди футболистов клуб «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин. В ближайшие четырнадцать дней команда Валерия Карпина должна была провести три матча – против «Сочи» (19 июня), «Арсенала» (17 июня) и «Краснодара» (1 июля).
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В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом. Матч с «Сочи» под угрозой срыва
Sport24.ruвчера в 10:04
Матч «Сочи» — Ростов не состоится 19 июня. У 6 игроков ростовской команды обнаружен коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 10:33
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