Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.

В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»

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