Коронавирус
Матч ТВВ «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.
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Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Общество
Мосгоризбирком опроверг данные об отказах в УИК работать на голосовании
Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 15:23
Космос
В небе над Австралией замечено зеленое свечение
Популярная механика 15 июня в 02:36
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru 11:49
Происшествия
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
Здоровье
Врач назвал последствия заболевания коронавирусом
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов.
Neva.Today 14:20
Наука
В лаборатории создали первую форму жизни на Земле
Везикулы лучше живут при высоком давлении и высоких температурах, чем нынешние высшие формы жизни.
Замана вчера в 01:23
Космос
SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс
Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
Авто
Buick показал Envision S и Velite 7 для китайского рынка
Паркетник Buick Envision второго поколения в конце мая был представлен в США без каких-либо характеристик.
Драйв 06:40
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
Попова рассказала о разрабатываемых вакцинах от коронавируса
Вакцины от нового типа коронавируса, которые будут готовы к клиническим испытаниям, появятся в научном центре «Вектор» в ближайшее время.
Вечерняя Москва 14:32
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
Общество
Олимпийский чемпион Дацюк находился в захваченном монастыре
Реальное время 07:22
Здоровье
Медсестра сыктывкарской больницы стала лучшей в Коми
Фото Минздрава Коми Как сообщили в Минздраве Коми, Ольга Михайловна после окончания в 2001 году Сыктывкарского медицинского колледжа им. И. П. Морозова по специальности "Сестринское дело" и по настоящее время работает операционной медицинской сестрой операционного блока Сыктывкарской городской больницы № 1.
ИА БНК 15 июня в 09:41
Общество
Попова пообещала вернуть школьников за парты 1 сентября
Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября, считает глава ведомства Анна Попова.
ТВ Центр 14:17
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Шоу-бизнес
Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым
Bimru.ru вчера в 02:54
Кино
На Netflix выйдет дорама про группу BTS
Сценаристка Ким Суджин (Sujin Kim) сейчас в процессе написания истории про парней, преследуемых ранами прошлого.
Popcake 06:42
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Минимальный размер пособия по безработице увеличен
Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому минимальное пособие по безработице увеличено.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:25
Футбол
Игнатов намерен сменить «Спартак» в «Локомотив» через год
По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов хочет перейти в «Локомотив» летом следующего года.
Спорт-Экспресс 09:26
Наука
Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров
Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
NewInform 15 июня в 12:48
Энергетика
Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
Энергетика
Бензин в России рекордно подорожал
Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13