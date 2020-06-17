Коронавирус

Матч ТВМатч ТВВ «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.
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«Сочи» готовится к матчу РПЛ с «Ростовом» 19 июня

Sports.ru12:59

В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом

Sport.ru10:59

Николай Заболотный: «Пока готовимся к матчу с „Ростовом“. Что решат, то и будем делать»

Матч ТВ12:45

В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом. Матч с «Сочи» под угрозой срыва

Sport24.ru10:04

Матч «Сочи» — Ростов не состоится 19 июня. У 6 игроков ростовской команды обнаружен коронавирус

Спорт-Экспресс10:33

Александр Кокорин: пока ничего не знаю о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Чемпионат11:13

Главный тренер «Сочи» прокомментировал возможную отмену матча с «Ростовом»

Metaratings12:02
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM 08:29
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
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Общество

Мосгоризбирком опроверг данные об отказах в УИК работать на голосовании

Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 15:23
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Космос

В небе над Австралией замечено зеленое свечение

Популярная механика 15 июня в 02:36
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Общество

В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru 11:49
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Происшествия

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
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Здоровье

Врач назвал последствия заболевания коронавирусом

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов.
Neva.Today 14:20
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Наука

В лаборатории создали первую форму жизни на Земле

Везикулы лучше живут при высоком давлении и высоких температурах, чем нынешние высшие формы жизни.
Замана вчера в 01:23
165
Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
6
Авто

Buick показал Envision S и Velite 7 для китайского рынка

Паркетник Buick Envision второго поколения в конце мая был представлен в США без каких-либо характеристик.
Драйв 06:40
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
2,5K
Происшествия

Семилетний ребенок ударил ножом отца, избивавшего мать в Подмосковье

ФАН 06:02
337
Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Коммерсантъ 15:32
21
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
67
Общество

Попова рассказала о разрабатываемых вакцинах от коронавируса

Вакцины от нового типа коронавируса, которые будут готовы к клиническим испытаниям, появятся в научном центре «Вектор» в ближайшее время.
Вечерняя Москва 14:32
1
Авто

Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода

Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
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Футбол

Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после возобновления турнира

Lenta.ru 14:57
Общество

Олимпийский чемпион Дацюк находился в захваченном монастыре

Реальное время 07:22
20
Здоровье

Медсестра сыктывкарской больницы стала лучшей в Коми

Фото Минздрава Коми Как сообщили в Минздраве Коми, Ольга Михайловна после окончания в 2001 году Сыктывкарского медицинского колледжа им. И. П. Морозова по специальности "Сестринское дело" и по настоящее время работает операционной медицинской сестрой операционного блока Сыктывкарской городской больницы № 1.
ИА БНК 15 июня в 09:41
1
Общество

Попова пообещала вернуть школьников за парты 1 сентября

Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября, считает глава ведомства Анна Попова.
ТВ Центр 14:17
17
Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru вчера в 02:54
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Кино

На Netflix выйдет дорама про группу BTS

Сценаристка Ким Суджин (Sujin Kim) сейчас в процессе написания истории про парней, преследуемых ранами прошлого.
Popcake 06:42
1
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
694
Общество

Минимальный размер пособия по безработице увеличен

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому минимальное пособие по безработице увеличено.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:25
2,2K
Футбол

Игнатов намерен сменить «Спартак» в «Локомотив» через год

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов хочет перейти в «Локомотив» летом следующего года.
Спорт-Экспресс 09:26
Наука

Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров

Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
NewInform 15 июня в 12:48
4
Энергетика

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
26
Энергетика

Бензин в России рекордно подорожал

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
2,6K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
4,7K
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