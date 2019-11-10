Игроки российской национальной команды, одержав победу 13 октября над Кипром, гарантированно выходят в финал чемпионата Европы за два тура перед окончанием отборочного турнира.

В Сочи прибыла российская сборная по футболу

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Хоккей Артемий Панарин: «С Кравцовым особо не удалось пообщаться» Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение Виталия Кравцова вернуться в Россию и доиграть этот сезон в КХЛ.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Технологии Завтра ожидается крупное обновление Windows 10 Как сообщает ToDay News Ufa источники WindowsLatest и TechRadar, 12 ноября ожидается крупное обновление ОС Windows 10.

Политика Германия оценила ущерб от антироссийских санкций Экономика восточной части Германии пострадала от антироссийских санкций. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен, пишет RT.

Хоккей Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Экономика Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие» ООО "Межрегионразвитие" выиграло аукцион на покупку комплекса зданий Минэкономразвития России на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице в Москве, предложив за лот 2,8 миллиарда рублей.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.

Политика Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков Из-за усилившихся беспорядков в Ла-Пасе был эвакуирован парламент Боливии.

Экономика Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.

Общество Сотрудники Нацбанка Украины задержаны по подозрению в хищении средств Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, среди задержанных - бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.

Общество Apple Card подозревают в сексизме Американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.

Кино Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).

Экономика «Коммерсантъ» узнал о запуске Сбербанком сервиса доставки карт на дом Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.

Политика Шойгу прибыл с визитом в Египет Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства страны Мухаммедом Ахмедом Заки.

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Происшествия СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.