Футбол
Кубань 24Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Футболисты национальной команды в ночь на 11 ноября прибыли на сбор в Сочи, сообщается в Twitter команды. Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября отправится в Сан-Марино.
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СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
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Американские зрители назвали лучший фильм 2019 года
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Тимошенко заявила о самой трагической неделе в истории Верховной рады
Юлия Тимошенко предсказала Украине трагедию, которая случится на этой неделе, если Рада одобрит законопроект о продаже сельскохозяйственных земель.
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Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
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Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
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Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
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Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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Кооперативная модификация для Crysis может выйти в декабре
В 2016 году вышла первая версия кооперативного мода для шутера Crysis.
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В Тульской области стажер полиции застрелил человека
В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.
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О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.
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Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду пожертвовал собой в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:0), сообщает Football Italia.
Газета.Ru 09:26
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Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
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СМИ узнали о планах Apple выпустить очки дополненной реальности
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Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем 1,6-литровым Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
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Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
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Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется высоким спросом
В конце августа в Индии стартовали продажи недорогого кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили 08 ноября в 08:21
Общество
Адвокат Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки, Александр Почуев заявил, что защита может сообщить, что это была самооборона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:03
Спорт
Владелец «Спартака» высказался о проблемах с визами США
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что возникшие проблемы с получением американских виз для игроков команды связаны с отношениями между Россией и США.
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Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
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Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
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Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
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Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54