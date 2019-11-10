Футбол
Inc-news.ruВ Сочи прибыла российская сборная по футболу
Игроки российской национальной команды, одержав победу 13 октября над Кипром, гарантированно выходят в финал чемпионата Европы за два тура перед окончанием отборочного турнира.
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Море, солнце, футбол. Сборная России в Сочи начала подготовку к заключительным матчам года
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Радость Фомина, рукописное письмо для Головина и автографы Дзюбы. Как сборная России добиралась в Сочи
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:03, Вашингтон
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Фото:twitter.com/bbctennis Греческий теннисист Стефанос Циципас во многом неожиданно переиграл нашего Даниила Медведева в первом групповом матче на итоговом турнире ATP в Лондоне - соперник действовал более точно, а все решил единственный брейк во второй партии.
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Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве
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Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
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В больницу Хасанов попал после ДТП, которое произошло 8 ноября. В аварии также погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова.
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Депутат Илья Зайцев рассказал в своем Facebook, что зарубежное лекарство для заболевшей девочки все же нашли.
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Тагир Гиндуллин, представляющий Уфу на шоу «Танцы» на ТНТ, попал в команду Мигеля.
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