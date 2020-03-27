Общество
SochinewsВ Сочи приостанавливают бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Дополнительные ограничительные меры введены краевыми властями. В период длинных выходных гостиницам и другим средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха следует приостановить бронирование и заселение граждан.
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Общество
Власти Сочи запретили бронь в отелях
Власти Сочи приняли решение запретить бронировать номера в отелях, гостиницах и санаториях города в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Общество
Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы - должны продолжать трудиться.
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
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Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве
Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Футбол
Бывший футболист «Аякса» вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Футболист пробыл в коматозном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Политика
Лукашенко пообещал приехать на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы, сообщает Белорусское телеграфное агентство.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Общество
«Почта России» закроет отделения на 3 дня из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса «Почта России» закроет на несколько дней все свои отделения кроме работающих круглосуточно.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии
Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Число жертв пожара в Екатеринбурге увеличилось до восьми человек
Число жертв пожара, который произошел вчера ночью в Пионерском поселке в Екатеринбурге, увеличилось до восьми человек.
Экономика
Путин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири-2»
«Газпром» проанализировал возможность строительства газопровода «Сила Сибири-2», сообщил 27 марта предправления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса
Телеведущий Александр Мясников разъяснил в Telegram, почему новая коронавирусная инфекция представляет опасность для пожилых людей.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Крыму увеличилось в два раза
В Крыму вирусом из Китая заразились 14 человек. Число новых инфицированных достигло семи.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Кино
В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны
Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
Здоровье
Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных
Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Наука
Первые продувочные испытания прошла модель самолета «Слон»
Надо напомнить, что первую модель транспортного самолета "Слон" собрали в прошлом году.
Общество
Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве
Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.