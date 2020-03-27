Дополнительные ограничительные меры введены краевыми властями. В период длинных выходных гостиницам и другим средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха следует приостановить бронирование и заселение граждан.

В Сочи приостанавливают бронирование и заселение в гостиницы и санатории

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