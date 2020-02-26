Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Подростки были снесены потоком воды в море, когда переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента.
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с чего всё началось

Очевидец об унесенных в Черное море детях: Волны поднялись за секунду

В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.
РЕН ТВвчера в 13:58

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Из-за непогоды в Сочи прервали поиски унесенных в море мальчиков

Юга.ру10:50

Поиск в море унесенных течением детей близ Сочи приостановлен из-за непогоды

Интерфакс07:06

Спасатели из-за непогоды приостановили на море поиск пропавших под Сочи детей

ТАСС07:03

В Сочи поиски унесенных штормовой волной двух школьников продолжатся ночью

Кубанские новости11:08

В Сочи ночью продолжат поиски подростков, которых унесло в море

Кубань 2411:35

Спасатели продолжат ночью искать детей, пропавших в море в Сочи

РИА Новости11:21

Видео: волны унесли двоих мальчиков в открытое море в Сочи

РЕН ТВвчера в 13:28
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Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Экономика

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
РБК 03:20
Авто

Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны

В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Российская газета 02:00
Политика

Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник вместо надуманного

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского об учреждении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
Народные новости 18:07
Кино

Фильм «Индиана Джонс 5» предложен режиссеру «Логана»

Напомним, что фильм "Логан", завершающий историю Росомахи в исполнении популярного актера Хью Джекмана, был выпущен в 2017 году.
Kinonews.ru 14:33
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Газета.Ru 17:16
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Гаджеты

Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта

5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Astera 15:24
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Политика

Сурков допустил обнуление президентских сроков в России

Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
Деловое.ТВ 05:44
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона

Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.
РИА Новости вчера в 13:22
Политика

В Польской церкви назвали ПЦУ «ряжеными мальчиками с улицы»

Глава делегации Польской православной церкви, архиепископ Люблинский и Холмский Авель (Поплавский) считает братскую встречу предстоятелей и иерархов поместных церквей в Аммане лишь началом разговора о проблемах православия и считает, что все ошибочные действия собратьев, включая Константинопольского патриарха Варфоломея, надо покрывать христианской любовью.
РИА Новости 14:22
Общество

Карнавал танцующих под поп-хиты нацистов и евреев вызвал скандал

Во время вызвавшего скандал шествия участники облачились в костюмы нацистов и евреев, помещенных в лагеря смерти.
Lenta.ru 04:15
Общество

Градостроительство без скидок на ФАС: Южно-Сахалинск снова объявил конкурс на генплан за 147 миллионов

Последний раз о намерении реформировать генплан мэрия объявляла в начале февраля — тогда она проходила в формате запроса ценовых предложений для формирования цены контракта.
Сахалин.Инфо 18:05
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Ведомости 09:45
Политика

Японский «волк в овечьей шкуре» нам угрожает

Газета прямо угрожает «противодействием»: «И оно же (правительство Японии) должно уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к этим предостережениям, то Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия».
REGNUM 03:51
Гаджеты

Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года

Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
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Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости 08:24
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Энергетика

Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть

Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
REGNUM 04:56
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Политика

В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети

В Госдуме подготовили проект поправок, которые предусматривают введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.
РБК 16:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов

На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Летидор 24 февраля в 08:00
Происшествия

В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом

В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:38
Политика

Песков рассказал о приглашении Зеленского на парад Победы в Москву

Администрация президента РФ пока не направляла украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
REGNUM 04:37
Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Lenta.ru 01:31
Политика

США угрожают Сербии санкциями за покупку вооружений у России

В Государственном департаменте США заявили, что поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывают серьезные опасения Вашингтона.
Московский Комсомолец 16:26
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила турецкий беспилотник в Триполи

REGNUM 09:39
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

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Политика

Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
iReactor вчера в 12:04
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