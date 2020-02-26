Происшествия
КоммерсантъВ Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Подростки были снесены потоком воды в море, когда переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента.
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с чего всё началось
В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.РЕН ТВвчера в 13:58
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Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Политика
Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник вместо надуманного
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского об учреждении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
Кино
Фильм «Индиана Джонс 5» предложен режиссеру «Логана»
Напомним, что фильм "Логан", завершающий историю Росомахи в исполнении популярного актера Хью Джекмана, был выпущен в 2017 году.
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона
Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.
Политика
В Польской церкви назвали ПЦУ «ряжеными мальчиками с улицы»
Глава делегации Польской православной церкви, архиепископ Люблинский и Холмский Авель (Поплавский) считает братскую встречу предстоятелей и иерархов поместных церквей в Аммане лишь началом разговора о проблемах православия и считает, что все ошибочные действия собратьев, включая Константинопольского патриарха Варфоломея, надо покрывать христианской любовью.
Общество
Карнавал танцующих под поп-хиты нацистов и евреев вызвал скандал
Во время вызвавшего скандал шествия участники облачились в костюмы нацистов и евреев, помещенных в лагеря смерти.
Общество
Градостроительство без скидок на ФАС: Южно-Сахалинск снова объявил конкурс на генплан за 147 миллионов
Последний раз о намерении реформировать генплан мэрия объявляла в начале февраля — тогда она проходила в формате запроса ценовых предложений для формирования цены контракта.
Политика
Японский «волк в овечьей шкуре» нам угрожает
Газета прямо угрожает «противодействием»: «И оно же (правительство Японии) должно уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к этим предостережениям, то Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия».
Гаджеты
Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года
Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Энергетика
Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть
Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
Политика
В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети
В Госдуме подготовили проект поправок, которые предусматривают введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов
На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Происшествия
В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом
В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Политика
Песков рассказал о приглашении Зеленского на парад Победы в Москву
Администрация президента РФ пока не направляла украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Политика
США угрожают Сербии санкциями за покупку вооружений у России
В Государственном департаменте США заявили, что поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывают серьезные опасения Вашингтона.
Политика
Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.