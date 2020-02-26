В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.

с чего всё началось

В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Подростки были снесены потоком воды в море, когда переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента.

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

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