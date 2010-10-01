Ранее сообщалось, что соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поручил временно с 28 марта по 5 апреля приостановить бронирование и заселение в гостиницы, санатории и дома отдыха.

В Сочи приостановлено бронирование и заселение в гостиницы, санатории и дома отдыха

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