Общество

КП - КубаньКП - КубаньВ Сочи приостановлено бронирование и заселение в гостиницы, санатории и дома отдыха

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Ранее сообщалось, что соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поручил временно с 28 марта по 5 апреля приостановить бронирование и заселение в гостиницы, санатории и дома отдыха.
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Экс-глава ведомства подозревается в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.
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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
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Украинский министр организовала конкурс в честь дивизии СС «Галичина»

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Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
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О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
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Минздрав рассказал, как погода в России способствует коронавирусу

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Общество

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Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС

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Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
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«Газпром» проанализировал возможность строительства газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил 27 марта предправления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
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Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
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НАТО обвинило ВКС РФ в нарушении норм безопасности на Балтике

Брюссель, 27 марта 2020, 18:41 — REGNUM О перехвате российского военного самолёта заявили 27 марта в НАТО.
REGNUM 11:41
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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