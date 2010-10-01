Общество
КП - КубаньВ Сочи приостановлено бронирование и заселение в гостиницы, санатории и дома отдыха
Ранее сообщалось, что соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поручил временно с 28 марта по 5 апреля приостановить бронирование и заселение в гостиницы, санатории и дома отдыха.
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Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Общество
Власти ДНР ограничили выезд в Россию из-за коронавируса
Выезд в Россию из Донецкой Народной Республики временно ограничил из-за угрозы распространения корнавируса глава ДНР Денис Пушилин 27 марта, сообщает Донецкое агенство новостей.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Глава Минздрава дал совет по поводу бани во время эпидемии
«Если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь, это как раз поднимет иммунитет, это очень хорошо», — сказал глава Минздрава.
Здоровье
На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране
Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за коронавируса
Французский сервис по поиску попутчиков при поездках не автомобиле BlaBlaCar приостанавливает работу в России на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Армия и оружие
Эксперты Sina впечатлены машинами для дезинфекции, которые Россия направила в Италию
Общество
Жена Лещенко: «Леву вернули ко мне в палату»
Происшествия
Экс-главу МИД Украины арестовали по подозрению в убийстве
Экс-глава ведомства подозревается в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Политика
Украинский министр организовала конкурс в честь дивизии СС «Галичина»
После резонанса Мандзий попыталась откреститься от мероприятия, однако во Львове разгорелась дискуссия о допустимости участия чиновников в организации конкурсов в честь дивизии СС.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
В США зафиксирован рекордный рост безработицы
«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок на получение пособий по безработице с учетом сезонных колебаний составил 3 283 000», – говорится в документе.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди
Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Космос
Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась
О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
Общество
Минздрав рассказал, как погода в России способствует коронавирусу
Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России держится погода, наиболее оптимальная для коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России
В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Политика
Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС
С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
Путин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири – 2»
«Газпром» проанализировал возможность строительства газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил 27 марта предправления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Армия и оружие
НАТО обвинило ВКС РФ в нарушении норм безопасности на Балтике
Брюссель, 27 марта 2020, 18:41 — REGNUM О перехвате российского военного самолёта заявили 27 марта в НАТО.