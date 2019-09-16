Мы в целом позитивно оцениваем итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США. Но завтра, как известно, 120 часов или пять суток уже истекают, и посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Это и будут обсуждать наши руководители.

На переговорах с США Анкара согласилась приостановить военные действия на 120 часов, чтобы отряды курдов покинули зону безопасности у границы. Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, Россия позитивно оценивает эти договоренности. Вопрос в том, что будет дальше.

В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Общество Император Японии официально объявил о вступлении на престол Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.

Экономика Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Шоу-бизнес Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов» Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.

Политика Горбачев озвучил победителей в холодной войне Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.

Экономика Регионы получат 90 млрд рублей на стимулирование рождаемости В ходе совещания по вопросам реализации задач национального проекта «Демография» министр труда РФ Максим Топилин заявил, что регионы России получат 90 млрд рублей на программу стимулирования рождаемости.

Происшествия Суд арестовал фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Трёх сотрудников золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» - гендиректора Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова - отправили под арест до 18 декабря, сообщается на сайте суда.