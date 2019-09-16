Политика
Первый каналВ Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана
На переговорах с США Анкара согласилась приостановить военные действия на 120 часов, чтобы отряды курдов покинули зону безопасности у границы. Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, Россия позитивно оценивает эти договоренности. Вопрос в том, что будет дальше.
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Мы в целом позитивно оцениваем итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США. Но завтра, как известно, 120 часов или пять суток уже истекают, и посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Это и будут обсуждать наши руководители.
— Юрий Ушаков, российский дипломатРИА Новости вчера в 13:36
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