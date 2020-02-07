Политика
КоммерсантъВ Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи. Они планируют обсудить тему двустороннего сотрудничества, в том числе интеграционные процессы в рамках Союзного государства, сообщается на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить279
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Происшествия
Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе под Казанью.
Экономика
«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть
Стоимость жилья в России может подорожать в ближайшие два года на 25%.
Политика
Делегация РФ вылетела на переговоры в Сочи с задержкой на два часа
Из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром - на два часа был перенесен 7 февраля вылет из Москвы в Сочи борта специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, сообщает ТАСС.
Биатлон
Тренер: после этапа Кубка IBU Стрельцов может попасть на ЧМ
Биатлонист Кирилл Стрельцов примет участие в этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло и при достойных результатах сможет попасть в состав сборной России на чемпионат мира, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
Общество
СМИ: здоровых петербурженок силой закрыли в больнице после поездки в Китай
Анна рассказала, что ей тут же позвонил врач-инфеционист и попросил приехать в больницу "максимум на сутки" - иначе, по его словам, врачей бы уволили за невыполнение предписаний.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Происшествия
Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево
Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Общество
В Польше снесли памятник благодарности Красной армии
В польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии. Об этом сообщает телекомпания Polsat.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Культура
Телеканал «1+1» отказался снимать драму на украинском языке
Украинский телеканал «1+1» решил снять семь сезонов нового сериала на русском языке к весеннему сезону, так как драмы на украинском смотрят меньше, чем комедии, заявила продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в шведском этапе Евротура
Национальная команда России уступила в стартовом поединке шведского этапа Евротура.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями под Тулой
Три человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе М-2 "Крым" в Тульской области вечером в пятницу.
Здоровье
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Известная российская телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с журналистами заявила, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Здоровье
Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
Здоровье
В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок
Политика
Володин заявил, что Россия 70 лет кормила республики СССР
Экономика в прошлом столетии пришла в упадок из-за того, что Россия «кормила» республики Советского Союза.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Энергетика
Нефть установилась выше $56 за баррель
К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель.
Общество
Анестезист, заподозренный в убийстве ветеранов, записал видеообращение
Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, которого в Сети заподозрили в убийствах пациентов после странных сообщений от его имени на форуме "Двач", обратился к общественности.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.