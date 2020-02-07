Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи. Они планируют обсудить тему двустороннего сотрудничества, в том числе интеграционные процессы в рамках Союзного государства, сообщается на сайте Кремля.

В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко

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