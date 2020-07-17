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В «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось

Гендиректор «Сочи»: «Коронавирус у ребят протекает бессимптомно. Настраиваемся, что игра с „Крыльями“ состоится»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации с заболевшими коронавирусом в команде. В четверг оперштаб РПЛ сообщил о девяти случаях заболевания COVID-19 в «Сочи», в связи с чем матч команды с «Тамбовом» был отменен.
Sport24.ru05:23
Подробнее о событии

Гендиректор «Сочи»: «Коронавирус у игроков протекает бессимптомно, настраиваемся, что матч с „Крыльями“ состоится»

Евро-футбол.ру06:04

Гендиректор «Сочи»: «Коронавирус у ребят протекает бессимптомно. Настраиваемся, что игра с „Крыльями“ состоится»

Sport24.ru05:23

«Сочи» рассчитывает сыграть с «Крыльями Советов», COVID-19 протекает бессимптомно

Нева Спорт05:48

Футболисты «Сочи» переносят COVID-19 бессимптомно. Клуб рассчитывает сыграть с «Крыльями»

Чемпионат05:40

В «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом игроков

Газета.Ru05:33

Гендиректор «Сочи» рассказал о состоянии зараженных коронавирусом

ProstoProSport05:29

В «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов

RT на русском05:53
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Lenta.ruвчера в 10:26
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Жирная рыба может защитить мозг от негативных факторов среды

Специалисты подсчитали, какое количество рыбы участники эксперимента потребляли в неделю, провели измерения в их крови количества жирных кислот, а также выявили среднее 3-летнее воздействие загрязненного воздуха на их организмы.
Evo-rus.com03:16
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Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости15 июля в 08:28
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Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

«16 июля Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Емашева, Владислава Мельникова и Кирилла Анисимова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 127.1, ч.3 ст. 30, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 127.1 УК», — говорится в сообщении (ст. 127.1 — торговля людьми, ч, 3 ст. 30 — покушение на преступление).
РБКвчера в 16:19
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В Ярославской области произошло ДТП с участием колонны военной техники

Два автомобиля нарушили правила дорожного движения при обгоне и столкнулись с колонной военной техники одной из воинских частей Западного военного округа (ЗВО) в Ростовском районе Ярославской области, данные о пострадавших уточняются.
ТАСС05:43
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