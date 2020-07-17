В «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Гендиректор «Сочи»: «Коронавирус у ребят протекает бессимптомно. Настраиваемся, что игра с „Крыльями“ состоится»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации с заболевшими коронавирусом в команде. В четверг оперштаб РПЛ сообщил о девяти случаях заболевания COVID-19 в «Сочи», в связи с чем матч команды с «Тамбовом» был отменен.
Sport24.ru05:23
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