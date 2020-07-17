Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации с заболевшими коронавирусом в команде. В четверг оперштаб РПЛ сообщил о девяти случаях заболевания COVID-19 в «Сочи», в связи с чем матч команды с «Тамбовом» был отменен.

Sport24.ru 05:23