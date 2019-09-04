Общество
КоммерсантъВ Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку. Андрей Мартынов болен онкологическим заболеванием и не может работать.
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с чего всё началось
Трое приставов и четверо сотрудников полиции, исполняя решение суда, вынесли на матрасе онкологического больного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Они положили мужчину у входа в пансионат, опечатав двери.Кавказский узелвчера в 20:27
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Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
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Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией
Московский Комсомолец вчера в 19:50
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Газета.Ru 14:29
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Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Известный брокер уязвимостей, компания Zerodium, обновила свой прайс-лист, и теперь эксплоиты для Android впервые в истории стоят больше, чем эксплоиты для iOS.
Хакер Online 03:30
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На Урале выросла смертность от алкогольных отравлений
В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.
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В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
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Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета 14:25
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Нижневартовские хирурги спасли восьмимесячного мальчика
В ХМАО восьмимесячный ребенок остался жив благодаря усилиям нижневартовских хирургов, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Авто
Porsche показал свой первый электрокар
Немецкий автопроизводитель решил использовать новый подход с запуском электрокара Taycan, представив в самом начале две самые мощные версии наряду с более доступными моделями, которые появятся в конце этого года.
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Происшествия
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Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Футбол
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Ранее 30-летний чилийский футболист заявил, что не жалеет об уходе в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенал», за который он выступал с 2014 по 2018 год, будучи ведущим игроком «канониров» и забив за них 60 мячей в 122 матчах.
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Lenta.ru 12:16
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Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака
Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
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ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
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Российские туристы задержали в Италии уличного вора
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В начале августа в Кабанском районе Бурятии из-за столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом погибли водитель машины и два пассажира.
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Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
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