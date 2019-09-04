Трое приставов и четверо сотрудников полиции, исполняя решение суда, вынесли на матрасе онкологического больного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Они положили мужчину у входа в пансионат, опечатав двери.

с чего всё началось

По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку. Андрей Мартынов болен онкологическим заболеванием и не может работать.

В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья

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