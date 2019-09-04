Общество
КоммерсантъВ Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку. Андрей Мартынов болен онкологическим заболеванием и не может работать.
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с чего всё началось
Трое приставов и четверо сотрудников полиции, исполняя решение суда, вынесли на матрасе онкологического больного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Они положили мужчину у входа в пансионат, опечатав двери.Кавказский узелвчера в 20:27
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
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