В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
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Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. В Сети появились видео с кадрами того, как смерч выходит на берег.В источнике
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