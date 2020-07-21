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В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. В Сети появились видео с кадрами того, как смерч выходит на берег.В источнике
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Вести Сочи

Через час после смерча: что происходит на пляже в Сочи

Вести Сочи11:18
Кубань 24

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Кубань 2407:19
Фонтанка.Ру

Шезлонги и палатки полетели в туристов: в Сочи смерч вышел на берег

Фонтанка.Ру09:16
ТАСС

Смерч сломал беседки и лежаки на пляже в Сочи

ТАСС07:48
КП - Кубань

«Летали палатки и лежаки»: в Сочи туристы убежали от смерча, вышедшего на сушу

КП - Кубань08:34
РИА Новости

Разрушивший пляж в Сочи смерч попал на видео

РИА Новости09:49
Интерфакс - Россия

Смерч разрушил пляж в Сочи (версия 2)

Интерфакс - Россия07:13
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«Газпром нефть» и Shell совместно займутся разработкой месторождений

Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.
REGNUM04:09
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Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM07:44
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известиявчера в 13:16
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Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц

Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора.
ИА Красная Весна10:51
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости05:40
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Washington Post: Трамп отстает по популярности от Байдена на 15%

Бывший вице-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на осенних выборах главы Белого дома Джо Байден опережает по популярности текущего американского лидера Дональда Трампа на 15%, сообщает Washington Post.
ПолитРоссия19 июля в 12:35
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