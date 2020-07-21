Общество
REGNUMВ Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. В Сети появились видео с кадрами того, как смерч выходит на берег.
Читать в источнике
Оценить167
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля.
Российская газета 11:44
Общество
Жена Семака ответила на обвинения болельщиков в растрате бюджета
ProstoProSport 08:18
Политика
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
Общество
Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19
Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.
РБК 12:15
Религия
День Казанской Божией матери отмечают 21 июля
День Казанской иконы Божией Матери празднуют дважды в год: летом — 21 июля — в память явления иконы в Казани, и 4 ноября — в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов.
ННТВ 08:23
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
Путешествия
Стало известно, когда возобновятся перелеты в Турцию
Источник из одной авиакомпании раскрыл «Интерфаксу» вероятные условия перелета россиян в Турцию.
Рамблер 12:18
Общество
Захвативший заложников в Луцке опубликовал в соцсети свои требования
Мужчина, захвативший утром во вторник автобус с порядка 20 пассажирами в украинском Луцке, опубликовал свои требования в Twitter и на YouTube.
Общественное телевидение России 05:32
Общество
NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий.
Российская газета вчера в 23:43
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения "Талибан", которые убили ее родителей.
Газета.Ru 10:51
Общество
Заложница из захваченного украинского автобуса вышла на связь с журналистами
Женщина, которая находится в захваченном автобусе в украинском Луцке, вышла на связь с журналистами сайта «Перший».
Lenta.ru 11:35
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Армия и оружие
США намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР
Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.
ТАСС 11:41
Футбол
Орлов увидел отсутствие логики в высказываниях владельца «Спартака»
Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал жалобы владельца «Спартака» Леонида Федуна на судейство в полуфинальном матче Кубка России.
МР7.ру 12:37
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика
По мнению Трампа, США победили в двух мировых войнах
Действующий президент США заявил, что он, как и «большинство других людей», против переименования баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли».
Newstracker.ru вчера в 11:45
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56