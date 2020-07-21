Общество

REGNUMREGNUMВ Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. В Сети появились видео с кадрами того, как смерч выходит на берег.
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