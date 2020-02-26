Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Подростки были снесены потоком воды в море, когда переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента.
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с чего всё началось

Очевидец об унесенных в Черное море детях: Волны поднялись за секунду

В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.
РЕН ТВвчера в 13:58

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Из-за непогоды в Сочи прервали поиски унесенных в море мальчиков

Юга.ру10:50

Поиск в море унесенных течением детей близ Сочи приостановлен из-за непогоды

Интерфакс07:06

Спасатели продолжат ночью искать детей, пропавших в море в Сочи

РИА Новости11:21

В Сочи ночью продолжат поиски подростков, которых унесло в море

Кубань 2411:35

В Сочи поиски унесенных штормовой волной двух школьников продолжатся ночью

Кубанские новости11:08

Спасатели из-за непогоды приостановили на море поиск пропавших под Сочи детей

ТАСС07:03

Видео: волны унесли двоих мальчиков в открытое море в Сочи

РЕН ТВвчера в 13:28
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Эффект 3D-очков позволил определить силу свечения «плевков» черных дыр

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ToDay News Ufa вчера в 11:35
Происшествия

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С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
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Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии

Двое военнослужащих ВС Турции погибли в среду в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии.
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