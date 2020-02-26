Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Подростки были снесены потоком воды в море, когда переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента.
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с чего всё началось

Очевидец об унесенных в Черное море детях: Волны поднялись за секунду

Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС", - пояснила женщина.
РЕН ТВвчера в 13:58

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Из-за непогоды в Сочи прервали поиски унесенных в море мальчиков

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Бастрыкин направил в Сочи криминалистов для поиска подростков

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Глава СК Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Сочи для поиска унесенных в море двух школьников

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Бастрыкин направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших в море подростков

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Поиск в море унесенных течением детей близ Сочи приостановлен из-за непогоды

Интерфакс07:06

Видео: волны унесли двоих мальчиков в открытое море в Сочи

РЕН ТВвчера в 13:28
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Эрдоган рассказал, что у США нет ЗРК Patriot для Турции

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Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
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Перехватчик боеголовок МБР будет испытан в 2020 году

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Mail.ru Group рассматривает вторичный листинг на Московской бирже

Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, но окончательное решение пока не вынесено, сообщила компания.
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МИД рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию

МИД России рекомендовал не посещать Южную Корею, Иран и Италию из-за распространения коронавируса.
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Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
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Владимир Епифанцев ответил на обвинения жены в изменах

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Ученые выявили источник распространения коронавируса в Китае

По мнению специалистов из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, эпидемия коронавируса COVID-19 началась не на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает "Коммерсант".
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Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас.
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В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

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Политика

Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
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В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока

15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
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СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
РБК 03:20
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Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
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Автором третьего фильма о Криде выступит Зак Бэйлин

Зак Бэйлин ("Король Ричард") назначен сценаристом третьего фильма о Криде.
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Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
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В Самаре проверят информацию об учителе, заразившем детей туберкулезом

В Самаре проверят информацию об учителе, заразившем детей туберкулезом в школе №36.
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«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков

Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ» презентовал новый трофей чемпионата России.
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Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске

Очередная встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступила 26 февраля к работе в белорусской столице, подтвердили в МИД РБ.
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