Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС", - пояснила женщина.

с чего всё началось

В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Подростки были снесены потоком воды в море, когда переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента.

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

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