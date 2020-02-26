Происшествия
КоммерсантъВ Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Подростки были снесены потоком воды в море, когда переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента.
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с чего всё началось
Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС", - пояснила женщина.РЕН ТВвчера в 13:58
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Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Горсовет Харькова вернул проспекту имя маршала Жукова
Городской совета Харькова принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.
Кино
Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Хоккей
Евгений Свечников вернется в «Ак Барс» из системы «Детройта»
Нападающий системы «Детройта» Евгений Свечников вернется в Россию.
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Армия и оружие
Перехватчик боеголовок МБР будет испытан в 2020 году
Экономика
Mail.ru Group рассматривает вторичный листинг на Московской бирже
Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, но окончательное решение пока не вынесено, сообщила компания.
Политика
МИД рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию
МИД России рекомендовал не посещать Южную Корею, Иран и Италию из-за распространения коронавируса.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Общество
Ученые выявили источник распространения коронавируса в Китае
По мнению специалистов из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, эпидемия коронавируса COVID-19 началась не на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает "Коммерсант".
Футбол
Юрий Семин: «Вели переговоры с Бассогогом, но не получилось»
Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас.
Здоровье
В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Кино
Автором третьего фильма о Криде выступит Зак Бэйлин
Зак Бэйлин ("Король Ричард") назначен сценаристом третьего фильма о Криде.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Общество
В Самаре проверят информацию об учителе, заразившем детей туберкулезом
В Самаре проверят информацию об учителе, заразившем детей туберкулезом в школе №36.
Общество
«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков
Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
Футбол
РПЛ представила новый трофей чемпионата России по футболу
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ» презентовал новый трофей чемпионата России.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Общество
У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Тегерана через Москву рейсами «Аэрофлота».
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске
Очередная встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступила 26 февраля к работе в белорусской столице, подтвердили в МИД РБ.