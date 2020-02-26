Происшествия
КоммерсантъВ Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Подростки были снесены потоком воды в море, когда переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента.
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с чего всё началось
В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.РЕН ТВвчера в 13:58
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Кино
На 25 февраля кассовые сборы «Соник в кино» составили около $210 миллионов
На второй неделе кассовые сборы фильма в США в целом составили $107,7 миллиона, а в остальном мире более $102,2 миллиона.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
Школьник из Минусинска оказался на грани смерти после нападения
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на 12-летнего ребенка в городе Минусинске в Красноярском крае.
Шоу-бизнес
Ульяна Сергеенко дала редкое интервью, в котором рассказала о домашнем насилии и разводах и прокомментировала слухи о романе с Сечиным
38-летняя Ульяна Сергеенко рассказала о своей очень непростой личной жизни в интервью телеканалу «Дождь».
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Гаджеты
Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года
Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
Политика
«Справедливая Россия» озвучила поправки в Конституцию
СР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, изменить индексацию пенсий с "регулярной" на "ежегодную", а также распространить её на всех пенсионеров (в том числе и работающих).
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Общество
Счетная палата: Чечня возглавила рейтинг регионального протекционизма
Лидером регионального протекционизма стала Чечня, где в 2019 году почти 90% госконтрактов заключались с местными поставщиками.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы
Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Армия и оружие
Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США
Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки
Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
Общество
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
Авто
Geely начал продажи кроссовера Geely Icon
Новый компактный кроссовер Geely Icon, представленный осенью 2019 года на автосалоне в Гуанчжоу, поступил в продажу в Китае.
Экономика
Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
Здоровье
Врач назвал самый вредный салат для поджелудочной железы
Самым вредным салатом Алексей Парамонов назвал «Мимозу» и ей подобные блюда, включающие невероятное количество майонеза, пишет mednote.life.
Шоу-бизнес
В сети появились фото со съемок седьмого сезона «Сватов»
Кадры с ведущихся съемок сериала сваты появились в соцсетях.
Политика
Путин оправдал действия силовиков в отношении московских митингующих
Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.
Происшествия
В Крыму депутата с помощницей задержали по подозрению в вымогательстве
В середине января нынешнего года помощница депутата предложила предпринимателю прекратить распространение порочащих сведений в отношении его фирмы за миллион рублей.