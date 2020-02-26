Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Подростки были снесены потоком воды в море, когда переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента.
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с чего всё началось

Очевидец об унесенных в Черное море детях: Волны поднялись за секунду

В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.
РЕН ТВвчера в 13:58

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Из-за непогоды в Сочи прервали поиски унесенных в море мальчиков

Юга.ру10:50

Видео: волны унесли двоих мальчиков в открытое море в Сочи

РЕН ТВвчера в 13:28

Спасатели из-за непогоды приостановили на море поиск пропавших под Сочи детей

ТАСС07:03

В Сочи ночью продолжат поиски подростков, которых унесло в море

Кубань 2411:35

В Сочи поиски унесенных штормовой волной двух школьников продолжатся ночью

Кубанские новости11:08

Спасатели продолжат ночью искать детей, пропавших в море в Сочи

РИА Новости11:21

Поиск в море унесенных течением детей близ Сочи приостановлен из-за непогоды

Интерфакс07:06
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Кино

На 25 февраля кассовые сборы «Соник в кино» составили около $210 миллионов

На второй неделе кассовые сборы фильма в США в целом составили $107,7 миллиона, а в остальном мире более $102,2 миллиона.
3DNews 20:50
Армия и оружие

При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции.
РИА Новости 20:23
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Происшествия

Школьник из Минусинска оказался на грани смерти после нападения

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на 12-летнего ребенка в городе Минусинске в Красноярском крае.
РЕН ТВ вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Ульяна Сергеенко дала редкое интервью, в котором рассказала о домашнем насилии и разводах и прокомментировала слухи о романе с Сечиным

38-летняя Ульяна Сергеенко рассказала о своей очень непростой личной жизни в интервью телеканалу «Дождь».
Woman.ru 15:17
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
Гаджеты

Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года

Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
МонаВиста 10:07
Политика

«Справедливая Россия» озвучила поправки в Конституцию

СР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, изменить индексацию пенсий с "регулярной" на "ежегодную", а также распространить её на всех пенсионеров (в том числе и работающих).
Первый областной портал новостей 08:29
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

RT на русском 22:41
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС вчера в 07:02
Общество

Счетная палата: Чечня возглавила рейтинг регионального протекционизма

Лидером регионального протекционизма стала Чечня, где в 2019 году почти 90% госконтрактов заключались с местными поставщиками.
Znak.com 01:52
Космос

На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность

Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Замана вчера в 07:45
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК 10:52
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Газета Кемерова 21:39
Армия и оружие

Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
News.ru 11:07
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
РБК 21:00
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки

Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
Известия 17:32
Общество

Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона

Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
РИА Новости 08:04
Авто

Geely начал продажи кроссовера Geely Icon

Новый компактный кроссовер Geely Icon, представленный осенью 2019 года на автосалоне в Гуанчжоу, поступил в продажу в Китае.
Автоновости дня вчера в 02:17
Экономика

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
RT на русском 21:12
Здоровье

Врач назвал самый вредный салат для поджелудочной железы

Самым вредным салатом Алексей Парамонов назвал «Мимозу» и ей подобные блюда, включающие невероятное количество майонеза, пишет mednote.life.
Московский Комсомолец 00:30
Шоу-бизнес

В сети появились фото со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры с ведущихся съемок сериала сваты появились в соцсетях.
Пятый канал 11:20
Политика

Путин оправдал действия силовиков в отношении московских митингующих

Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.
Черновик 07:59
Происшествия

В Крыму депутата с помощницей задержали по подозрению в вымогательстве

В середине января нынешнего года помощница депутата предложила предпринимателю прекратить распространение порочащих сведений в отношении его фирмы за миллион рублей.
РЕН ТВ 10:50
Главное