Мы являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией, поэтому Путину есть, о чем поговорить со своим турецким коллегой.

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В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана

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