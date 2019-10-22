Политика
РИА НовостиВ Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком составе в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Разговор будет "обстоятельный, сложный и небыстрый", им предстоит обсудить много тем, заявил ранее журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Мы являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией, поэтому Путину есть, о чем поговорить со своим турецким коллегой.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:31
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Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Ведомости вчера в 10:28
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Журналистская правда 06:35
Футбол
«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru 08:31
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 07:43
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда 20 октября в 22:00
Происшествия
Россиянина подозревают в убийстве соотечественницы в Испании
В российском посольстве сообщили, что пока официальная информация по поводу убийства гражданки РФ на территории Испании в ведомство не поступала.
Аргументы и Факты 05:39
Политика
Горбачев назвал настоящих победителей в холодной войне
Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен, что завершение холодной войны между СССР и странами Запада было общей победой, однако лидеры Западного блока объявили себя победителями, не учитывая, как к этому отнесутся в России.
РЕН ТВ вчера в 21:14
Политика
Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита
Пресс-секретарь президента напомнил, что именно лидеры нормандской четвёрки согласовали комплекс минских договорённостей, но в настоящее время «одна из сторон — участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договорённостей», что, по словам Пескова, затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».
RT на русском 06:39
Космос
Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.
Вечерняя Москва 07:45
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Известия 06:19
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей
Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Политика
Отношение к русским в Эстонии стало лучше
О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
Русская Планета 06:39
Политика
В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинского журналиста Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы.
Lenta.ru 06:39
Наука
Речной артефакт: на дне Волги нашли старинную ладью
На дне Волги недалеко от Самары нашли деревянную ладью длиной до 50 метров, шириной до 20.
ТК Звезда 00:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала известного продюсера вкусным обедом и ужином
О визите продюсера стало известно благодаря новой публикации в фанатском аккаунте Аллы Борисовны в «Инстаграм».
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Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Хотя существуют препараты, нацеленные на GPX4, большинство видов рака остаются устойчивыми к химиотерапии.
Lenta.ru 07:59
Футбол
Точилин рассказал, как мемы влияют на Заболотного
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отметил, что шутки и критика в Сети не влияют на форварда команды Антона Заболотного.
Спорт день за днем 09:20
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».
Коммерсантъ 09:01