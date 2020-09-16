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REGNUM
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.В источнике
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Телеканал 360°

Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения

Телеканал 360°02:05
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

REGNUM01:00
Life.ru

Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года

Life.ru00:40
Московский Комсомолец

Нефть ждет забвение - аналитики

Московский Комсомолец23:38
ФАН

Аналитики прогнозируют очередное потрясение на мировом рынке нефти

ФАН23:34
Аргументы и Факты

Аналитики считают, что мировому рынку нефти грозит обрушение спроса

Аргументы и Факты23:28
Lenta.ru

Нефти напророчили очередное потрясение

Lenta.ru21:59

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомости07:26
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Председатель Совета директоров «Авангарда» объяснил, за что уволили Сушинского

Во время традиционного прямого эфира председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о том, почему в этом году избавились от должности президента клуба, которую занимал Максим Сушинский.
НГС5509:45

Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

США взяли под «плотную опеку» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
РБК07:15
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СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Суд Парижа признал экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева виновным по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских спортсменов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:27