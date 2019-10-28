Космос
Газета.RuОбнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Приемник SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) позволил ученым получить новые данные о космическом теле Гигея. В частности, на изображениях видна сферическая форма объекта, что является одним из критериев для признания его карликовой планетой.
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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
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Газета.Ru 05:36
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Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову
Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года после продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.
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Джонсон согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.
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Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Здоровье
Раскрыта опасность ночных перекусов
Прием еды в ночное время может привести к преждевременному старению, поскольку организм тратит силы на переваривание пищи, а не на восстановление и обновление клеток, сообщается на сайте Минздрава Московской области.
Lenta.ru 13:51
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
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В Липецке при падении с высоты разбилась 15-летняя школьница
Вечером 27 октября 15-летняя девочка в сопровождении своих сверстников прогуливалась по этажам заброшенного высотного здания рембазы в военном городке, пишет местное издание LipetskMedia.
Вечерний курьер 06:13
Армия и оружие
Украина назвала условия разведения сил в Донбассе
Командующий штабом операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко назвал поэтапные условия разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 12:38
Экономика
Медведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр уточнил, что три недели назад проводил совещание по ускорению роста экономики в стране.
URA.Ru 10:34
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Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
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Футбол
СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей
Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.
Матч ТВ 12:56
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости вчера в 17:23
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
На 88-ом году жизни скончался художник Николай Касаткин.
Вечерняя Москва 14:40
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Спорт
Сулейманов объяснил, почему Месси круче Нурмагомедова
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси имеет большее значение для мирового спорта, чем чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Матч ТВ 14:13
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
РИА Новости 12:14
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Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
3DNews 26 октября в 15:34
Автоспорт
Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, заявивший ранее, что в следующем сезоне российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду, опроверг свои же слова.
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АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51
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