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Известия
Известия

В Совбезе РФ заявили о готовности США «удушить» Европу

Ради своих интересов США готовы «удушить» Европу, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Готовы удушить Европу». Совбез России высказался о политике США

США на фоне пандемии готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов. По его словам, Европа следует американским указаниям.
РИА Новости20:26
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Lenta.ru

В России заявили о готовности США «удушить» Европу

Lenta.ru23:17
ТК Звезда

В Совбезе РФ рассказали о продвижении США своих интересов в ущерб Европе

ТК Звезда21:07
Комсомольская правда

В Совбезе России считают, что США «готовы удушить Европу» ради своих интересов

Комсомольская правда21:44
Известия

В Совбезе РФ заявили о готовности США «удушить» Европу

Известия21:10
Российская газета

В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы

Российская газета21:49
РИА Новости

«Готовы удушить Европу». Совбез России высказался о политике США

РИА Новости20:26
Газета.Ru

В Совбезе РФ заявили о готовности США удушить Европу ради своих интересов

Газета.Ru20:15

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
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Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInformвчера в 11:58
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