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РИА Новости
РИА Новости

В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США мешают строительству "Северного потока — 2", чтобы продвигать собственный сжиженный природный газ. Для этого в конце года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке труб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США на фоне пандемии готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов. По его словам, Европа следует американским указаниям.
РИА Новости20:26
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Комсомольская правда

В Совбезе России считают, что США «готовы удушить Европу» ради своих интересов

Комсомольская правда21:44
Lenta.ru

В России заявили о готовности США «удушить» Европу

Lenta.ru23:17
Российская газета

В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы

Российская газета21:49
РИА Новости

В Совбезе сочли возмущение Вашингтона по поводу ареста Уилана неуместным

РИА Новости01:08
Известия

В Совбезе РФ заявили о готовности США «удушить» Европу

Известия21:10
ТК Звезда

В Совбезе РФ рассказали о продвижении США своих интересов в ущерб Европе

ТК Звезда21:07
Газета.Ru

В Совбезе РФ заявили о готовности США удушить Европу ради своих интересов

Газета.Ru20:15

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новостивчера в 05:24
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США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских Вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
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Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
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«Вашингтон» обыграл «Бостон», Ковальчук отдал передачу

В матче Национальной хоккейной лиги за места в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 2:1. В составе столичного клуба по шайбе забросили Ти Джей Оши на 20-й минуте и Том Уилсон с передач Ильи Ковальчука и Михала Кемпни на 43-й минуте.
Нева Спортвчера в 14:53

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
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