В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США мешают строительству "Северного потока — 2", чтобы продвигать собственный сжиженный природный газ. Для этого в конце года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке труб.