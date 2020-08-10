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РИА Новости
РИА Новости

В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

Американские власти мешают строительству "Северного потока — 2", чтобы продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов. По его словам, Европа следует американским указаниям.
РИА Новости20:26
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Совбезе РФ заявили о попытках «удушить» Европу со стороны США

Газета.Ru02:35
Известия

В Совбезе РФ заявили о готовности США «удушить» Европу

Известия21:10
Lenta.ru

В России заявили о готовности США «удушить» Европу

Lenta.ru23:17
Российская газета

В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы

Российская газета21:49
Комсомольская правда

В Совбезе России считают, что США «готовы удушить Европу» ради своих интересов

Комсомольская правда21:44
РБК

В Совбезе обвинили США в готовности «удушить» ЕС ради своих интересов

РБК01:20
РИА Новости

В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

РИА Новости20:26

Фондовый рынок США открылся в минусе

Нью-Йорк, США, 7 августа 2020, 17:01 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали торги 7 августа в «красной зоне» на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса в США и обострения отношений с Китаем.
REGNUM7 августа в 10:01
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
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Выбор моторного масла для автомобиля

Рекомендации производителя авто Первым делом при выборе моторного масла нужно внимательно ознакомиться с содержанием сервисной книжки, в которой указана рекомендуемая автопроизводителем для заливки в двигатель смазка.
Expert.ruвчера в 07:26