Тимати вернулся с дочерью с отпуска и провел день с Аленой Шишковой

Тимати вернулся с дочерью с отпуска и провел день с Аленой Шишковой Кстати, поклонники уточняли у Анастасии Решетовой, почему она с сыном отдыхает в отпуске отдельно от главы их семьи.