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РИА Новости
РИА Новости

В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

Американские власти мешают строительству "Северного потока — 2", чтобы продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов. По его словам, Европа следует американским указаниям.
РИА Новости20:26
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ТК Звезда

«Слон в посудной лавке»: в Совбезе РФ охарактеризовали политику США

ТК Звезда03:41
Газета.Ru

В Совбезе РФ заявили о попытках «удушить» Европу со стороны США

Газета.Ru02:35
РБК

В Совбезе обвинили США в готовности «удушить» ЕС ради своих интересов

РБК01:20
Известия

В Совбезе РФ заявили о целях США «разорять население» стран-партнеров

Известия03:02
Российская газета

В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы

Российская газета21:49
Комсомольская правда

В Совбезе России считают, что США «готовы удушить Европу» ради своих интересов

Комсомольская правда21:44
РИА Новости

В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

РИА Новости20:26

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Интерфакс02:24
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NASA показало видео «северного сияния» на Марсе

«Снимки MAVEN предлагают нам первое глобальное понимание движений, которые происходят в средней части атмосферы Марса – той критической области, где воздушные потоки перемещают газы между нижним и верхним слоями», – отмечает один из авторов исследования Ник Шнайдер.
TV BRICS7 августа в 12:20
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Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
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В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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