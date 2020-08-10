В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
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С чего всё началось
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов. По его словам, Европа следует американским указаниям.
РИА Новости20:26
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В Совбезе России считают, что США «готовы удушить Европу» ради своих интересов
Комсомольская правда21:44