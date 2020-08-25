Совбез России: до 75% кибератак в мире совершают из США
Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий.В источнике
С чего всё началось
«На страже киберграниц». Замсекретаря Совбеза — о защите интересов страны
Напомню, что этот же принцип коллективный Запад задействовал при попытке назначить виновных в инсценированных химических атаках в Сирии. При этом США позиционируют свое предложение о коллективной атрибуции источников кибератак как собственную инновацию в области международно-правового регулирования.
Аргументы и Факты00:01
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