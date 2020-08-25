Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Совбез России: до 75% кибератак в мире совершают из США

Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий.В источнике
С чего всё началось
Аргументы и Факты

«На страже киберграниц». Замсекретаря Совбеза — о защите интересов страны

Напомню, что этот же принцип коллективный Запад задействовал при попытке назначить виновных в инсценированных химических атаках в Сирии. При этом США позиционируют свое предложение о коллективной атрибуции источников кибератак как собственную инновацию в области международно-правового регулирования.
Аргументы и Факты00:01
Подробнее о событии
ТАСС

В Совбезе РФ заявили, что больше всего кибератак идет из США

ТАСС00:52
Известия

В Совбезе России назвали США основным источником кибератак в мире

Известия01:24
Коммерсантъ

Совбез России: до 75% кибератак в мире совершают из США

Коммерсантъ00:58
РБК

В Совбезе возложили ответственность за 75% всех кибератак в мире на США

РБК01:27
РИА Новости

В Совбезе заявили о деструктивных действиях США в киберпространстве

РИА Новости00:49
RT на русском

В Совбезе России заявили о лидерстве США в сфере кибератак

RT на русском00:48
Аргументы и Факты

Совбез: США навязывают странам свою точку зрения «с позиции консенсуса»

Аргументы и Факты01:15

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Известия22:31
1,2K

Турчинов заявил о возможности Зеленского вторгнуться в Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского существуют возможности для наступления и вторжения на территорию Республики Крым.
Известия21:33
149

Песков: Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и борьбу с коронавирусом, договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.
RT на русскомвчера в 13:01
1,4K

Житель Гонконга повторно заразился SARS-CoV-2

В Гонконге зафиксирован первый случай повторного заражения SARS-CoV-2 сообщает South China Morning Post со ссылкой на неопубликованные результаты ученых из Гонконгского университета.
N+121:59
3

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС01:08
6

Топ-менеджер МАИ и бывший замглавы «ИЛ» арестованы по делу о хищениях

Пресненский суд Москвы отправил под арест экс-замглавы ПАО «Ил» Андрея Новожилова и директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслава Хвана.
Компаниявчера в 11:37
134

В Барнауле похоронщиков осудили за незаконный бизнес

Следствие и суд установили, что в 2018-2020 годах родственники осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица.
Аргументы и Факты - Алтай01:01
3

«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT newsвчера в 08:31
1