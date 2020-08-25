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Газета.Ru
Газета.Ru

Совбез РФ: США совершают 75% кибератак

Американцы же лидируют в этом антирейтинге — за тот же временной период этот показатель для США составил 40-75% в зависимости от типа угрозы.В источнике
С чего всё началось
Аргументы и Факты

«На страже киберграниц». Замсекретаря Совбеза — о защите интересов страны

России указанный показатель отводит от 2% до 7%. Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве.
Аргументы и Факты00:01
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Совбез: США навязывают странам свою точку зрения «с позиции консенсуса»

Аргументы и Факты01:15
Известия

В Совбезе России назвали США основным источником кибератак в мире

Известия01:24
Коммерсантъ

Совбез России: до 75% кибератак в мире совершают из США

Коммерсантъ00:58
ТАСС

В Совбезе РФ заявили, что больше всего кибератак идет из США

ТАСС00:52
РИА Новости

Совбез: США совершают до 75% всех кибератак

РИА Новости00:49
RT на русском

В Совбезе России заявили о лидерстве США в сфере кибератак

RT на русском00:48
РБК

В Совете безопасности РФ назвали криптовалюту инновационной технологией

РБК02:37

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ruвчера в 12:59
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В космосе в окрестностях Солнца обнаружены 100 «коричневых карликов»

Выяснилось, что в межзвездном пространстве в окрестностях Солнца блуждает немало своеобразных холодных и потому практически невидимов миров – так называемых «коричневых карликов».
Маяк (г. Сосновый Бор)23 августа в 09:13
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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