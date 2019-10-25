Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

К аварии в Красноярском крае привело безответственное отношение к жизни и здоровью людей, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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с чего всё началось

Патрушев назвал ЧП с прорывом дамбы следствием безответственности

Недавний прорыв дамб в Красноярском крае, повлекший человеческие жертвы, стал следствием безответственного отношения должностных лиц к вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости03:12

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В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

RT на русском08:57

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

РБК03:52

В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

Lenta.ru03:34

Патрушев связал прорыв дамбы с безответственностью местных властей

Известия03:42

Патрушев связал прорыв дамб под Красноярском с безответственностью

Московский Комсомолец03:18

Патрушев: следствие даст оценку действиям чиновников по ситуации с природными ЧС в Сибири

ТАСС03:10

В Сибири проверят работу чиновников после наводнений и пожаров

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Происшествия

Минобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье

REGNUM 08:19
Гаджеты

Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу

Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
The GEEK вчера в 01:43
Общество

Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.
РБК 00:27
Армия и оружие

Президент Сербии подтвердил закупку у России системы «Панцирь-С»

РИА Новости 08:43
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Газета.Ru 08:36
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Общество

Опубликован итоговый доклад об убийстве российских журналистов в ЦАР

Опубликован итоговый доклад об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году.
BFM.ru 09:10
Общество

Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe

Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
RT на русском 08:19
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости вчера в 07:17
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Политика

Путин не планирует встречу с Бутиной

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.
ТАСС 07:33
Общество

Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России

РИА Новости 03:30
Происшествия

В Марий Эл три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, еще трое получили травмы при столкновении трех автомобилей в Звениговском районе республики Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
РИА Новости 08:43
Общество

Россияне стали позже заводить первенцев

Россияне стали заводить первого ребёнка в среднем в 25,9 года, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года.
Life.ru 08:04
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Армия и оружие

В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию

Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Гаджеты

Honor представил смартфон Honor 9X в России

Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
ITZine.ru вчера в 07:17
Здоровье

В Липецкой области первый врач получил «Губернаторский миллион»

Gorod48 07:47
Армия и оружие

В Польше испугались повторить судьбу курдов

Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
Взгляд.ру 08:53
Общество

Малахов назвал стоимость эскорт-услуг популярных блогерш

Piter.tv 08:15
Общество

«Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь побороть коррупцию

Руководство компании «Нафтогаз Украины» направило президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой «оказать любую возможную поддержку в борьбе с серьезными проявлениями коррупции».
РБК 09:00
Авто

Toyota привезла в Россию роскошную версию минивэна Hiace

Компания Toyota объявила о старте приема заказов в России на новую топовую модификацию минивэна Hiace под названием VIP.
AutoNews 06:53
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов российских банков

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском вчера в 09:06
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Общество

Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России

Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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