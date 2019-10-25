Недавний прорыв дамб в Красноярском крае, повлекший человеческие жертвы, стал следствием безответственного отношения должностных лиц к вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

с чего всё началось

К аварии в Красноярском крае привело безответственное отношение к жизни и здоровью людей, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

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