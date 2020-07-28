Политика
ИзвестияВ Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Новый «белый список» будет опубликован Брюсселем в ближайшие дни, его следующий пересмотр должен состояться в середине августа. С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов альянса. В список не попали Россия и США.
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с чего всё началось
Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.ТАСС03:00
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Газета.Ru 04:02
Происшествия
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
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Salt Mag 04:01
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
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Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
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В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавируса
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Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
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RT на русском вчера в 12:06
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Олег Костин: «Ни один врач, ни одна медсестра не будут сокращены»
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Главный ветеринар Саратовской области ушел в отставку
Саратов, 28 июля 2020, 12:28 — REGNUM В правительстве Саратовской области освобожден от должности начальника управления ветеринарии с 27 июля Алексей Частов.
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