Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

с чего всё началось

Новый «белый список» будет опубликован Брюсселем в ближайшие дни, его следующий пересмотр должен состояться в середине августа. С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов альянса. В список не попали Россия и США.

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Экономика Впервые за год курс биткоина поднялся выше $11 000 В начале июля управляющий партнер блокчейн-стартапа Nexo Энтони Тренчев заявил, что курс биткоина поднимется до $50 000 в течение нескольких месяцев.

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание. 500

Экономика Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 707

Путешествия В АТОР сравнили цены курортов России, Турции и Танзании Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить в 57,07 тысячи рублей на двоих, в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию стартуют и от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур.

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 111

Происшествия В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 13

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Игры Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout. 14

Общество Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам Как отмечает областное министерство образования, такой результат ЕГЭ в последний раз был зафиксирован в регионе в 2017 году, когда выпускница школы №2 города Пестово Анжелика Качалова набрала 100 баллов по русскому языку, обществознанию и истории. 3