Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

с чего всё началось

Новый «белый список» будет опубликован Брюсселем в ближайшие дни, его следующий пересмотр должен состояться в середине августа. С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов альянса. В список не попали Россия и США.

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

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