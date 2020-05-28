Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

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