Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

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Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

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