Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила главам ряда комитетов (по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по обороне и безопасности и по международным делам) вместе с профильными министерствами и ведомствами изучить соглашение о разграничении морских пространств.

В Совете Федерации изучат соглашение с США о разграничении в море

Футбол Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Здоровье Число жертв курения вейпов в США выросло до 26 человек Число погибших в результате курения электронных сигарет в Соединенных Штатах возросло до 26 человек, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний США.

Происшествия В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.

Политика Пресс-конференция Зеленского продлилась более 14 часов Пресс-конференция украинского президента Владимира Зеленского в Киеве продлилась более 14 часов.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», у Овечкина дубль В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" на домашнем льду обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:5. Столичная команда четыре раза по ходу встречи вела в счете, но добиться успеха не смогла.

Общество Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек.

Футбол Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020 Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Политика Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США Сколько потеряли рыбаки из-за морской границы с США Первые оценки потерь российских рыбаков из-за действия соглашения Шеварднадзе — Бейкера Счетная палата сделала в 2003 году, документ охватывал период 1991 – 2002 годов.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Космос Голубых бродяг назвали предшественниками магнитаров Астрофизики провели детальное моделирование слияний двух обычных звезд и доказали, что в таком случае появляются голубые бродяги — яркие массивные звезды с мощным магнитным полем, которые выглядят моложе окружающих светил.

Здоровье Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).

Футбол В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.

Шоу-бизнес Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.

Происшествия В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.

Космос На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.

Киберспорт В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.

Экономика Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,1%, до 2,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.