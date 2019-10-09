Политика
ГЛАС.RUВ Совете Федерации изучат соглашение с США о разграничении в море
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила главам ряда комитетов (по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по обороне и безопасности и по международным делам) вместе с профильными министерствами и ведомствами изучить соглашение о разграничении морских пространств.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Косачев предложил обсудить договор с США по разграничению Берингова пролива
РИА Новости09 октября в 07:23
Соглашение России и США о разделе морей стало примером юридического тупика
Экономика сегодня09 октября в 10:19
В Совфеде изучат соглашение с США о разграничении в море, которое невыгодно России
ТАСС09 октября в 08:59
В Совете Федерации предложили выйти из соглашения с США по дрифтерному лову
Парламентская газета09 октября в 07:43
Матвиенко: пора принимать симметричные меры, если нарушаются интересы России
Вместе-РФ09 октября в 07:23
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Телепрограмма вчера в 07:50
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Здоровье
Число жертв курения вейпов в США выросло до 26 человек
Число погибших в результате курения электронных сигарет в Соединенных Штатах возросло до 26 человек, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний США.
REGNUM вчера в 21:07
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
ТАСС вчера в 20:09
Политика
Пресс-конференция Зеленского продлилась более 14 часов
Пресс-конференция украинского президента Владимира Зеленского в Киеве продлилась более 14 часов.
РБК вчера в 18:02
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», у Овечкина дубль
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" на домашнем льду обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:5. Столичная команда четыре раза по ходу встречи вела в счете, но добиться успеха не смогла.
Вести.Ru вчера в 23:30
Общество
Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет
Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек.
РБК вчера в 23:03
Футбол
Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020
Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал вчера в 01:23
Футбол
Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
News.ru вчера в 15:16
Космос
Космонавт Овчинин заявил о готовности вновь полететь на МКС
Народные новости 09 октября в 05:15
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Известия вчера в 05:09
Политика
Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США
Сколько потеряли рыбаки из-за морской границы с США Первые оценки потерь российских рыбаков из-за действия соглашения Шеварднадзе — Бейкера Счетная палата сделала в 2003 году, документ охватывал период 1991 – 2002 годов.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Космос
Голубых бродяг назвали предшественниками магнитаров
Астрофизики провели детальное моделирование слияний двух обычных звезд и доказали, что в таком случае появляются голубые бродяги — яркие массивные звезды с мощным магнитным полем, которые выглядят моложе окружающих светил.
N+1 вчера в 08:49
Здоровье
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00
Политика
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
RT на русском вчера в 18:23
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Известия вчера в 08:17
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Футбол
В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет
Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
Коммерсантъ вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me 09 октября в 10:21
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия вчера в 06:56
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 08 октября в 05:02
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru вчера в 15:34
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,1%, до 2,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09 октября в 01:16
Авто
В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 09 октября в 16:31
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
RT на русском вчера в 18:28
Политика
Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Газета.Ru вчера в 02:00