Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами.

с чего всё началось

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет возможно только, если государства ЕС будут исходить из собственных экономических интересов и сумеют защищаться от посягательств со стороны США. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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