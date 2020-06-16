Политика
ПрофильВ Совете Федерации назвали условия реализации «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» будет возможно только, если государства ЕС будут исходить из собственных экономических интересов и сумеют защищаться от посягательств со стороны США. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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с чего всё началось
Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами.ТАСС14:52
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Косачев: «Северный поток — 2» достроят, если Евросоюз будет защищать свои интересы
Парламентская газета15:27
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Происшествия
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