Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Совете Федерации объявили эвакуацию

В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября. Всех попросили выйти на улицу, однако пленарное заседание не прекращалось.
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с чего всё началось

В Москве эвакуировали здание Совета Федерации

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в здании Совета Федерации в центре Москвы прозвучало объявление об эвакуации. Причины инцидента не уточняются.
РИА Новости05:20

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В Совете Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшей еды

РБК05:57

В Совете Федерации опровергли информацию об эвакуации в здании верхней палаты парламента

Агентство Москва05:47

Подгоревшее в буфете мясо привело к эвакуации из здания Совета Федерации

Москва 2405:24

В здании Совета Федерации проходит эвакуация

RT на русском05:28

В Совете Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего мяса

Вечерняя Москва05:27

В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса

ТАСС05:31

Тревога в здании Совета Федерации оказалась ложной

РИА Новости05:41
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Газета.Ru 06:55
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Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН

REGNUM 06:46
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Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

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Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
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Екатерина Варнава приняла участие в обнаженной фотосессии

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«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»

Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
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Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

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В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала

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Против депутатов партии Зеленского возбудили дело о взяточничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

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Проектом закона предусматривается снижение ставки налога для легковых автомобилей старше 7 лет и автобусов старше 10 лет на 20%.
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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

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