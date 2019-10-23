Общество
Lenta.ruВ Совете Федерации объявили эвакуацию
В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября. Всех попросили выйти на улицу, однако пленарное заседание не прекращалось.
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с чего всё началось
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в здании Совета Федерации в центре Москвы прозвучало объявление об эвакуации. Причины инцидента не уточняются.РИА Новости05:20
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