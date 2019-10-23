Общество
ВедомостиВ Москве эвакуируют здание Совета Федерации
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с чего всё началось
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в здании Совета Федерации в центре Москвы прозвучало объявление об эвакуации. Причины инцидента не уточняются.РИА Новости05:20
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Советский спорт 03:51
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
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Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
Комсомольская правда 07:28
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Политика
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
РИА Новости 08:19
Экономика
ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке
ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).
РБК 09:08
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика
Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта
В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Газета.Ru 05:02
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Розенбаум исполнил три песни современных исполнителей, которые он никогда не слышал.
Piter.tv вчера в 09:56
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Технологии
Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи
Интерфейс Skin-On разработал Марк Тесси. Искусственная кожа умеет распознавать жесты, в том числе поглаживания, щипки, щекотки и удары.
Pravda.Ru 21 октября в 10:17
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Политика
Британский парламент отклонил законопроект Джонсона о Brexit
За несколько часов до голосования премьер предупредил, что если план по выходу из ЕС не будет поддержан, то законопроект снимут с рассмотрения и инициируют досрочные выборы в парламент.
Страна Советов on-line 06:40
Футбол
Где смотреть матч «Ювентус» − «Локомотив» 22 октября
"Ювентус" − "Локомотив": анонс встречи Матч "Ювентус" − "Локомотив" начнется на "Ювентус Стэдиуме" в Турине 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Metaratings вчера в 11:22
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Музыка
Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me
23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.
Актуальные Новости 06:08
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матчах Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 09:37
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Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных
Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra вчера в 14:19
Общество
Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы
Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщает портал Tageszeitung.
Lenta.ru 08:39
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Суд Лондона обязал Коломойского выплатить $14 млн «ПриватБанку»
Бывшие акционеры "ПриватБанка" Коломойский и Боголюбов обязаны выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов ($14 млн) до 12 ноября 2019 года.
ИА Новороссия 08:39
Общество
Исследование: Украина признана самой бедной страной Европы в 2019 году
Украина оказалась на последнем места в рейтинге стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы.
ТАСС 09:00
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Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru вчера в 10:40