Корреспондент РИА Новости сообщил, что в здании Совета Федерации в центре Москвы прозвучало объявление об эвакуации. Причины инцидента не уточняются.

с чего всё началось

В здании Совета Федерации в Москве началась эвакуация, сообщает «РИА Новости».

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