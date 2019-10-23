Общество

ВедомостиВедомостиВ Москве эвакуируют здание Совета Федерации

В здании Совета Федерации в Москве началась эвакуация, сообщает «РИА Новости».
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В Москве эвакуировали здание Совета Федерации

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в здании Совета Федерации в центре Москвы прозвучало объявление об эвакуации. Причины инцидента не уточняются.
РИА Новости05:20

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В Совете Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшей еды

РБК05:57

Подгоревшее в буфете мясо привело к эвакуации из здания Совета Федерации

Москва 2405:24

В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса

ТАСС05:31

В здании Совета Федерации проходит эвакуация

RT на русском05:28

В Совете Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего мяса

Вечерняя Москва05:27

В Совете Федерации опровергли информацию об эвакуации в здании верхней палаты парламента

Агентство Москва05:47

Тревога в здании Совета Федерации оказалась ложной

РИА Новости05:41
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Политика

Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов

РБК 08:20
Политика

Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»

В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Футбол

«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru вчера в 08:31
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Политика

В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским

Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие

Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией

Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 08:19
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Экономика

Заседание облдумы продолжается больше пяти часов

Заседание Саратовской областной думы, идущее уже шестой час, продолжилось отклонением федеральной инициативы коммунистов об увеличении потребительской корзины.
Взгляд-инфо 07:22
Происшествия

Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области

Журналистская правда 04:04
Экономика

Глава Kinross заявил об интересе инвесторов к добыче золота в России

Канадская Kinross Gold, один из крупнейших в мире производителей золота, открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе и по новому проекту компании — месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае, заявил РБК ее президент и главный исполнительный директор Пол Роллинсон.
РБК 05:30
Спорт

Blizzard: опубликовано расписание BlizzCon 2019

LoginCasino.com 05:02
Политика

Американцы привезли в Одессу свои списанные катера для украинских ВМС

Американский корабль «Ocean Freedom» доставил в Одессу два патрульных катера класса «Айленд» Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321).
Свободная Пресса 21 октября в 04:49
Общество

Российским пиратам отключили плеер

В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Политика

Путин оценил значение меморандума между ЕАЭС и Африканским союзом

Меморандум между ЕАЭС и комиссией Африканского союза задаст ориентиры для реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях, заявил президент России Владимир Путин на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки.
РИА Новости 08:03
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Вести.Ru вчера в 06:50
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Спорт

Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии

РИА Новости 01:54
Космос

В России одобрили проект сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Ракетно-космический центр "Прогресс" одобрил проект сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну.
Дни24 вчера в 09:49
Экономика

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Происшествия

Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Экономика

У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей

Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.
KM.ru 04:31
Футбол

В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020

В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
RT на русском 01:59
Армия и оружие

Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии

В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заявил, что силы самообороны сирийских курдов уже полностью покинули зону безопасности на севере страны.
Взгляд.ру 06:00
Общество

Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Происшествия

«Норникель» назвал предварительную причину гибели людей на руднике

РБК 08:12
Происшествия

Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ

Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).
Lenta.ru 07:56
Общество

Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов

Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.
Взгляд.ру 08:14
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