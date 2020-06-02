Экономика

REGNUMREGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

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