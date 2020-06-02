Экономика
REGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Здоровье
Более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Хабаровском крае
Медики Хабаровского края выписали из больниц более тысячи пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19.
NewInform 01 июня в 06:08
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Lenta.ru 18:50
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»
Юрий Лоза обрушился на Филиппа Киркорова после того, как тот пошутил про аппендицит.
Вечерний курьер 04:05
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
Футбол
Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесет операцию в Германии
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник Ильзат Ахметов прибыл в Мюнхен 31 мая для прохождения медицинских процедур.
Metaratings 01 июня в 13:47
Общество
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
Член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский рассказал о главных загадках коронавируса.
РИА Новости 09:58
Происшествия
На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей
Жительница города Вилючинска на Камчатке, утопившая двух своих детей в бухте, приговорена к 15 годам лишения свободы, сообщатся на сайте Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости 19:36
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики десять раз за неделю нарушили перемирие
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские силовики на протяжении прошлой недели десять раз нарушили перемирие в Донбассе.
Московский Комсомолец 01 июня в 05:06
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Интернет
К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей
Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито».
Коммерсантъ 07:31
Общество
ДШИ в Александровске-Сахалинском не выходит из списка губернаторских обещаний
В ходе визита было поручено проработать вопрос о строительстве в городе нового здания детской школы искусств.
Сахалин.Инфо 19:38
Кино
В продолжении «Бэтвумен» Соня Девиль может заменить Руби Роуз
Популярный сериал «Бэтвумен» продолжится без Руби Роуз. Заменить актрису может начинающая звезда женского реслинга Соня Девиль.
OAnews 04:27
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия 17:30
Культура
«Мастерская Брусникина» сделала спектакль в The Sims 4
Афиша Daily 10:00
Общество
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Политика
США расширили санкционный список по Кубе
США расширили санкции по Кубе, введя ограничения против семи организаций.
ТАСС 18:17