Экономика

Piter.tvPiter.tvВ Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию

В Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию. С заявлением выступил сенатор Владимир Кравченко. По его словам, кредитными каникулами, по данным на конец мая, воспользовались 1,8 миллиона граждан.
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с чего всё началось

В СФ предлагают закрепить норму о том, что реструктуризация не ухудшает кредитную историю

Сенатор предложил провести совещание с представителями Минфина, Банка России и экспертного сообщества, чтобы обсудить проблемы правоприменения закона 106. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.
ТАССвчера в 04:39

Подробнее о событии

Эксперт назвал условия для списания долгов по кредитам

Московский Комсомолецвчера в 13:34

В Совфеде предложили ввести полную кредитную амнистию для ряда россиян

Компаниявчера в 04:26

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

REGNUMвчера в 04:49

В СФ предлагают закрепить норму о том, что реструктуризация не ухудшает кредитную историю

ТАССвчера в 04:39

Россиянам могут списать все кредитные долги

Рамблервчера в 04:38

СФ: реструктуризация кредита не должна ухудшать кредитную историю

Аргументы и Фактывчера в 06:10

В РФ на конец мая кредитными каникулами воспользовались 1,8 млн граждан

РИА Новостивчера в 03:52
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru 01:52
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Армия и оружие

Украина заявила о горящем в Черном море российском ракетном корабле

Сообщается, что командир украинского катера вышел на связь и предложил российским коллегам помощь.
Военное дело 31 мая в 06:38
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Экономика

Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов

Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.
Известия вчера в 19:40
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Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
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Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

Газета.Ru 01:44
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Политика

Токаев: Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не планирует присоединяться к союзному государству РФ и Белоруссии, пишет Комсомольская правда.
Аргументы и Факты вчера в 18:14
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Политика

Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет

Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 01 июня в 10:02
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Футбол

Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала восьми» в Лиссабоне

По слухам, плей-офф Лиги чемпионов может пройти в формате "Финала восьми".
Piter.tv вчера в 11:08
Армия и оружие

В США считают B-1B «проблемой для российского флота»

REGNUM 01:20
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Общество

Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США

В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 01 июня в 12:44
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Здоровье

Никитин поручил усилить борьбу с коронавирусом в «дачных районах»

Никитин поручил руководителям данных муниципалитетов усилить борьбу с распространением инфекции.
Гипер НН вчера в 07:06
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Общество

Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
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Происшествия

Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках

Двум раненным в Красноярске инкассаторам предстоят сложные операции по восстановлению рук, сообщается в аккаунте Instagram Красноярской краевой клинической больницы.
РИА Новости 02:09
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Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
РБК вчера в 01:00
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Общество

Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы

В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
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Происшествия

В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Армия и оружие

Беспорядки в городах США. Главное

Помимо США протесты идут и в других странах.
РБК 02:19
Общество

Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома

11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.
Ведомости 00:08
Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа 01 июня в 14:09
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете».
Ведомости вчера в 12:05
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Армия и оружие

АР сообщило о пролете авиации над Вашингтоном по приказу Трампа

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над американской столицей в понедельник вечером в качестве "демонстрации силы" на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух неназванных представителей Пентагона.
РИА Новости 02:13
Общество

Минобороны перенесло летние военные сборы студентов

Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
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Шоу-бизнес

Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни

Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник вчера в 12:55
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Происшествия

Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста.
Lenta.ru вчера в 21:47
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Экономика

ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily вчера в 09:01
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