Экономика
Piter.tvВ Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию
В Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию. С заявлением выступил сенатор Владимир Кравченко. По его словам, кредитными каникулами, по данным на конец мая, воспользовались 1,8 миллиона граждан.
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с чего всё началось
Сенатор предложил провести совещание с представителями Минфина, Банка России и экспертного сообщества, чтобы обсудить проблемы правоприменения закона 106. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.ТАССвчера в 04:39
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Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
Омичку лишили родительских прав, чтобы отказать в «путинской» выплате на ребёнка
«Наличие сведений о лишении родительских прав заявителя, отсутствует гражданство Российской Федерации у заявителя и (или) ребёнка, заявитель не относится к кругу имеющих право на выплату лиц, заявитель и (или) ребёнок проживает за границей», — так ПФР сформулировал причины отказа.
Om1.ru вчера в 11:28
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании
Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия вчера в 08:33
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Политика
В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России
Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России не имеет никаких перспектив, это очередная имитация активности со стороны Киева вместо того, чтобы серьезно заняться выполнением минских соглашений, сказал РИА Новости источник в МИД РФ.
РИА Новости вчера в 03:24
Игры
Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году
С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK вчера в 13:57
Общество
Решение якутского суда о госпитализации шамана-воина Габышева обжалуют
Решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации шамана-воина Александра Габышева в психоневрологическом диспансере будет обжаловано.
Московский Комсомолец 01:44
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Здоровье
Рост умерших и заболевших: коронавирус в Самарской области стал непредсказуем
Появились новые данные федерального оперштаба. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Самарской области увеличилось до 2724 человек.
КТВ-Луч вчера в 03:40
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru вчера в 10:02
Общество
Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах
В Роскачестве проверили овощи и фрукты на наличие токсинов, которые могут попасть в человеческий организм.
Газета.Ru 01:35
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в Лиссабоне в формате «Финала восьми»
Как утверждает Mundo Deportivo, скорее всего, еврокубки планируют доиграть в формате «Финала восьми».
ProstoProSport вчера в 10:40
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
РИА Новости вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Pravda.Ru вчера в 09:03
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Авто
Год владения Porsche Cayenne обошелся дороже самой машины
Как сообщает издание Reddit, некий житель США за год эксплуатации потратил на Porsche Cayenne Turbo 2004 года выпуска 10 тыс. 698 долларов, это 744 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 02:25
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily вчера в 03:19
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ вчера в 05:00
Политика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБК 01:00
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05