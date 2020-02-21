Общество
Газета.RuВ Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей. Пару десятков тысяч рублей за борщевик заплатят юрлица.
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с чего всё началось
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но и и такого растения, как амброзия полыннолистная, являющегося бедой для регионов Юга России.РИА Новостивчера в 20:16
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Футбол
«Шахтер» готов отправить клубный самолет в Китай за украинцами
Капитан «Шахтера» Андрей Пятов после матча Лиги Европы с «Бенфикой» (2:1) рассказал о желании клуба помочь украинцам, эвакуированным из центра эпидемии коронавируса в Ухане.
Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
Общество
Полиция Подмосковья начала проверку информации о «плане» на уголовные дела
Полиция Московской области начала проверку после того как в СМИ появилась информация о том, что сотрудников отдела МВД «Орехово-Зуевское» якобы вынуждают выполнять ежемесячный план по возбуждению 80 уголовных дел.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Политика
Пентагон призвал к «наступательной» стратегии в киберпространстве
Стратегия США в киберпространстве должна стать более «наступательной», заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Политика
Путин ответил на вопрос о сериале «Слуга народа»
Владимир Путин рассказал, что не смотрел сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Хоккей
Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Игры
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
Авто
Toyota и Lexus в России оснастят противоугонными идентификаторами
Компания Toyota до конца 2020 года оснастит все свои автомобили, предназначенные для российского рынка, уникальным противоугонным идентификатором.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Хоккей
ЦСКА забросил восемь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Футбол
«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве
"Тинькофф Банк" договорился с Российской Премьер-Лигой о спонсорстве.
Общество
Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Кино
Умер советский и американский актер Борис Лескин
В Москве на 98-ом году жизни умер советский и американский актер Борис Лескин.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Политика
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе
Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе
В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Футбол
Гвардиола: никто не помогал «Манчестер Сити» побеждать все эти сезоны
Горжусь тем, чего нам удалось достичь вместе за эти годы. Никто не помогал нам побеждать все эти сезоны.
Армия и оружие