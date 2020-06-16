Общество
ВедомостиВ Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января. Он обосновал уменьшение выходных важностью поддержания экономики после последствий коронавируса.
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Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%
— Андрей Кутепов, политикРИА Новости 03:14
с чего всё началось
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19.РИА Новости04:54
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Экономист назвал фигней идею сократить новогодние каникулы ради экономики
Национальная служба новостей11:11
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В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
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Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
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Футбол
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Общество
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Российская газета 12:35
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Шоу-бизнес
Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа
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Общество
Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ
От школьников не будут требовать находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Взгляд.ру 13:57
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Экономика
На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 20:19
Футбол
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии
RT на русском 16:25
Кино
Организаторы перенесли церемонию вручения «Оскара» на апрель 2021 года
Изначально проведение церемонии было запланировано на конец февраля 2021 года.
iReactor вчера в 14:53
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
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Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb вчера в 17:51
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Ускорители SLS прибывают в космический центр Кеннеди для миссии Артемида I НАСА
Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) объявила о прибытии сегментов для двух ракетных ускорителей, которые будут использоваться для запуска первой ракеты SLS для миссии Артемида I в космическом центре Кеннеди во Флориде.
AstroNews.ru 15:44
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
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Авто
Банк «Санкт-Петербург» запускает автокредитование по новой программе господдержки
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Происшествия
В США началась вторая волна беспорядков
Вести.Ru 14 июня в 23:32
Наука
Российские хирурги смогут использовать при операциях роботов отечественного производства
Стало известно о разработке российского медицинского робота, который в числе первых получит регистрационное удостоверение Росздравнадзора.
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В Киеве националист порвал предписание суда о домашнем аресте
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Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
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Lenta.ru 17:00
Экономика
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется в 251,4 миллиона рублей
Центр судоремонта "Звездочка" (Мурманск) намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов", на котором произошел пожар, цена контракта составляет 251,4 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
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