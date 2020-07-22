Экономика
Газета.RuВ Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Рязанский добавил, что данный вопрос без правительства никак не решить. В беседе с Newinform член Совфеда указал, что на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей понадобится около 620—650 млрд рублей.
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В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей
Невские Новости21 июля в 18:15
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GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
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Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Ранее ученые выяснили, что потеря запаха происходит из-за проникновения вируса в нейроны, но оказалось, что проблема возникает не из-за прямого заражения нейронов, а из-за воздействия вируса на функцию поддерживающих клеток.
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ТАСС 12:23
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МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
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REGNUM 10:04
Экономика
Россиян с 1 августа ждет повышение пенсий, пособий и цен на газ
Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, цена на газ в России увеличится на 3% с 1 августа.
iReactor 05:42
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
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Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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«Крылья Советов» объявили об уходе Талалева с поста главного тренера
Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера в связи с переходом его другой клуб.
Вести.Ru 13:55
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Серебряный призер чемпионата России-2007 Александра Иевлева поделилась мнением о важности непрофессиональных турниров по фигурному катанию.
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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса
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Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»
Газета.Ru вчера в 23:50